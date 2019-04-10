تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-10 10:20:57 صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات |  2019-04-10 10:04:59 اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة |  2019-04-10 09:59:28 قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية |  2019-04-10 09:54:31 هؤلاء هم اعضاء الكنيست العرب للكنيست ال- 21 |  2019-04-10 09:50:59 البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام الابرتهايد وموت ما يسمى" معسكر السلام" |  2019-04-10 09:49:57 بسام الصالحي يُهنئ ايمن عودة والقوائم العربية |  2019-04-10 09:06:39 خبراء: جرثومة قاتلة تهدد العالم |  2019-04-10 09:01:25 تسريبات تكشف عن تغيرات كبيرة في هواتف "آيفون" القادمة! |  2019-04-10 08:58:12 الليلة في دوري الابطال - برشلونة في مواجهة اليونايتيد |  2019-04-10 08:24:34 النتائج -نتنياهو سيشكل الحكومة بعد تقدم اليمين على اليسار والوسط 65 -55 ,الجبهة للتغيير 6 والتجمع والموحدة 4 |  2019-04-10 06:03:42 بعد فرز 96% من الاصوات- الليكود 35 ،كاحول لفان 35 , الجبهة للتغيير 6 الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة) |  2019-04-10 05:58:30 حماس تدين القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" |  2019-04-10 05:47:27 نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية |  2019-04-10 05:45:23 نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات |  2019-04-10 05:44:12 عريقات: الناخب الاسرائيلي صوت لعدم انهاء الاحتلال |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام الابرتهايد وموت ما يسمى" معسكر السلام"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ان نتائج الانتخابات الإسرائيلية أكدت أن التنافس يجري بين اليمين العنصري و يمين عنصري آخر ، وكلاهما يسعى لترسيخ نظام الابرتهايد العنصري والاستعمار الاستيطاني، وأن أبرز نتائج الانتخابات موت ما يسمى " بمعسكر السلام وحل الدولتين".




وأشار البرغوثي الى إن أبرز نتائج الانتخابات تعزز مواقع الأحزاب العنصرية والدينية المتطرفة.


و قال البرغوثي ان الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تختلف عن القائمة إلا أنها ستكون أشد وقاحة في مساعيها الاستيطانية و محاولاتها ضم وتهويد الضفة الغربية.


وقال البرغوثي ان امامنا كفلسطينيين تحدٍ خطير لا يمكن أن نواجهه إلا بتحقيق الوحدة  الوطنية و باستراتيجية كفاحية موحدة.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

البرغوثي:, نتائج, الانتخابات, الإسرائيلية, تؤكد, رسوخ, نظام, الابرتهايد, وموت, ما, يسمى", معسكر, السلام",

تابعونــا

صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات 2019-04-10 | 10:20:57

شهد احد الصناديق في مدينة ام الفحم امس الثلاثاء وقبل اغلاقه في انتخابات الكنيست...

اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة 2019-04-10 | 10:04:59

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري ومبنى سكني في مدينة...

قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية 2019-04-10 | 09:59:28

أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم...

هؤلاء هم اعضاء الكنيست العرب للكنيست ال- 21 هؤلاء هم اعضاء الكنيست العرب للكنيست ال- 21 2019-04-10 | 09:54:31

اسفرت النتائج شبه النهائية في انتخابات الكنيستا ال 21 عن 6 مقاعد لتحالف الجبهة...

بسام الصالحي يُهنئ ايمن عودة والقوائم العربية بسام الصالحي يُهنئ ايمن عودة والقوائم العربية 2019-04-10 | 09:49:57

هنأ الامين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي...

النتائج -نتنياهو سيشكل الحكومة بعد تقدم اليمين على اليسار والوسط 65 -55 ,الجبهة للتغيير 6 والتجمع والموحدة 4 النتائج -نتنياهو سيشكل الحكومة بعد تقدم اليمين على اليسار والوسط 65 -55 ,الجبهة للتغيير 6 والتجمع والموحدة 4 2019-04-10 | 08:24:34

بعد فرز 97% من أصوات المقترعين في الانتخابات التشريعية يتبين ان حزب الليكود برئاسة...

بعد فرز 96% من الاصوات- الليكود 35 ،كاحول لفان 35 , الجبهة للتغيير 6 الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة) بعد فرز 96% من الاصوات- الليكود 35 ،كاحول لفان 35 , الجبهة للتغيير 6 الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة) 2019-04-10 | 06:03:42

بعد فرز 96% من مجمل الاصوات الصحيحة - ليكود 35 مقعدا،كاحول لفان 35 مقعدا،شاس8...

نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية 2019-04-10 | 05:47:27

بعد مراقبة الاستطلاعات الأولية للانتخابات الإسرائيلية، قال بنيامين نتنياهو إنه...

نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات 2019-04-10 | 05:45:23

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيليّة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات ،...

الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة 2019-04-10 | 05:38:11

اليوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي مصرع شخص حادث دهس شارع 70 عماد سليمان شفاعمرو مفترق سومخ طو الكرم مستشفى شرطة تسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ عيلوط اعلاق شارع اطارات الشرطة مواجهات قريةمصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىحريق مسجد الجزار عكا هائل البلدة القديمة اضرار جسيمة دون اصابات بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة ام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف القدس سائق حافلة مسحوب رخصته السياقة الشرطة مخدرات جيوب نشأت ملحم مساعدة مد يد العون اتهام 3 شبان عرعره قرية عملية تل ابيب مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان lh[حادث طرق عرب الشبلي سيارة شاحنة اصابة خطيرة شاب مروحية مستشفى رمبام شرطة اسعاف مؤنس دبور المهاجم الناصرة مطلوب في برشلونة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com