قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ان نتائج الانتخابات الإسرائيلية أكدت أن التنافس يجري بين اليمين العنصري و يمين عنصري آخر ، وكلاهما يسعى لترسيخ نظام الابرتهايد العنصري والاستعمار الاستيطاني، وأن أبرز نتائج الانتخابات موت ما يسمى " بمعسكر السلام وحل الدولتين".

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وأشار البرغوثي الى إن أبرز نتائج الانتخابات تعزز مواقع الأحزاب العنصرية والدينية المتطرفة.و قال البرغوثي ان الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تختلف عن القائمة إلا أنها ستكون أشد وقاحة في مساعيها الاستيطانية و محاولاتها ضم وتهويد الضفة الغربية.وقال البرغوثي ان امامنا كفلسطينيين تحدٍ خطير لا يمكن أن نواجهه إلا بتحقيق الوحدة الوطنية و باستراتيجية كفاحية موحدة.