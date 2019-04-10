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شهد احد الصناديق في مدينة ام الفحم امس الثلاثاء وقبل اغلاقه في انتخابات الكنيست...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري ومبنى سكني في مدينة...
أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم...
اسفرت النتائج شبه النهائية في انتخابات الكنيستا ال 21 عن 6 مقاعد لتحالف الجبهة...
هنأ الامين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي...
بعد فرز 97% من أصوات المقترعين في الانتخابات التشريعية يتبين ان حزب الليكود برئاسة...
بعد فرز 96% من مجمل الاصوات الصحيحة - ليكود 35 مقعدا،كاحول لفان 35 مقعدا،شاس8...
بعد مراقبة الاستطلاعات الأولية للانتخابات الإسرائيلية، قال بنيامين نتنياهو إنه...
أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيليّة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات ،...
اليوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض...