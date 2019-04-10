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بسام الصالحي يُهنئ ايمن عودة والقوائم العربية



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هنأ الامين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي القوائم العربية على فوزها في الانتخابات الاسرائيلية.




وقال في مكالمة هاتفية مع النائب ايمن عودة رئيس قائمة الجبهة ان جماهيرنا الفلسطينية بتداركها العاجل لضعف التصويت افشلت مراهنة نتنياهو على تغييب الجماهير العربية واكدت قدرة شعبنا على تعزيز استخدام آليات نضاله المتنوعة في مواجهة العنصرية ولاحتلال الاسرائيلي.


وقال الصالحي: نحن على ثقة بتعاون القوائم العربية جميعا في الدفاع عن مصالح ابناء شعبنا في الداخل وبوحدة حقوق ومصالح شعبنا في كل مكان .




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