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ذكرت تقارير طبية، أن العاصمة البريطانية لندن شهدت خلال الأيام الماضية، ميلاد أول...
يقع كثيرون في أخطاء تدمر أسنانهم، ليتحملوا لاحقا نفقات زيارات متكررة لطبيب...
باشرت أستراليا، الاثنين، حملة توعية واسعة النطاق لتشجيع مواطنيها، لاسيما أولئك...
كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة "تورنتو"، أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكرنا بالقهوة...
كشفت دراسة علماء جامعة أوريغون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن...
لا يقتصر سبب الأنيميا على نقص الحديد فقط، فانخفاض مستوى فيتامين ب12 يؤدي إلى...
تنتشر في الوطن العربي، أمراض كثيرة لأسباب متعددة ومختلفة حسب كل مجتمع، يتعلق...
أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية، أن تناول فنجان أو...
لطالما لجأ الكثير من الناس إلى الشوكولاتة والأطعمة ذات المذاق الحلو لتحسين...
كشفت نتائج دراسة أجراها أطباء معهد "ريزا" للطب النفسي الجسدي، أن الضحك لمدة 30...