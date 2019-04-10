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صورة .. صلاح ينجو من الطرد أمام بورتو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الطرد خلال مواجهة بورتو البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ومع تبقي 10 دقائق على النهاية، كان صلاح في طريقه لاقتحام منطقة جزاء بورتو، لكن مدافع الضيوف، إيدير ميليتاو لحق به.


وحاول صلاح، اللحاق بالكرة قبل أن يصل إليها لاعب بورتو، دانيلو، ومد صلاح، ساقه اليسرى التي ضربت بقوة ساق قائد الضيوف.


ونقلت صحيفة "مترو"، عن الحكم الإنجليزي السابق، فيل دود، قوله حول الواقعة "حصلت على انطباع بأنهم سيراجعوا اللقطة، لكنهم لم يعتقدوا أنها بحاجة للمراجعة".


وأضاف "رأيت اللقطة 3 أو 4 مرات، وفي رأيي الشخصي، إنها هددت سلامة لاعب بورتو، كان يتوجب منح البطاقة الحمراء لصلاح".


أما لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، داني ميلز، قال لهيئة الإذاعة البريطانية "كانت تستحق بطاقة حمراء، إنه تصرف مبالغ فيه، بالتأكيد حصلت على بطاقة حمراء خلال مسيرتي بسبب تدخل مشابه".




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