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طرح البوستر الأول لمسلسل الهيبة الحصاد - صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك كل من الممثلة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ والممثل السوري ​تيم حسن​ البوستر الأول للجزء الثالث من مسلسل الهيبة ويحمل عنوان "الحصاد" والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل وذلك في صفحتيهما الرسميتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث بديا فيها جنباً إلى جنب وارتدت سيرين فستاناً أحمر فيما بدا تيم بملابس سوداء كالعادة في كاراكتيره جبل شيخ الجبل وقد وضع نظارات شمسية و"كاسكيت" وعن شماله ظهرت الممثلة السورية ​منى واصف​ فيما بدت عين يمين سيرين الممثلة السورية روزينا اللادقاني، وقد تم تداول البوستر بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل بعد أقل من ساعة على طرحه.



إشارة إلى أن طاقم عمل المسلسل يضم عدا عن تيم وسيرين كلاً من :​اويس مخللاتي​، ​عبدو شاهين​، ختام لحام إضافة إلى انضمام الممثل اللبناني ​جوزيف بو نصار​ إلى العمل، وبالطبع الإخراج هو ل​سامر البرقاوي​ كتابة باسم السلكا من إنتاج ​شركة الصبّاح​.




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