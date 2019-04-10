تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-10 10:20:57 صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات |  2019-04-10 10:04:59 اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة |  2019-04-10 09:59:28 قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية |  2019-04-10 09:54:31 هؤلاء هم اعضاء الكنيست العرب للكنيست ال- 21 |  2019-04-10 09:50:59 البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام الابرتهايد وموت ما يسمى" معسكر السلام" |  2019-04-10 09:49:57 بسام الصالحي يُهنئ ايمن عودة والقوائم العربية |  2019-04-10 09:06:39 خبراء: جرثومة قاتلة تهدد العالم |  2019-04-10 09:01:25 تسريبات تكشف عن تغيرات كبيرة في هواتف "آيفون" القادمة! |  2019-04-10 08:58:12 الليلة في دوري الابطال - برشلونة في مواجهة اليونايتيد |  2019-04-10 08:24:34 النتائج -نتنياهو سيشكل الحكومة بعد تقدم اليمين على اليسار والوسط 65 -55 ,الجبهة للتغيير 6 والتجمع والموحدة 4 |  2019-04-10 06:03:42 بعد فرز 96% من الاصوات- الليكود 35 ،كاحول لفان 35 , الجبهة للتغيير 6 الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة) |  2019-04-10 05:58:30 حماس تدين القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" |  2019-04-10 05:47:27 نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية |  2019-04-10 05:45:23 نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات |  2019-04-10 05:44:12 عريقات: الناخب الاسرائيلي صوت لعدم انهاء الاحتلال |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر يسقط عن حبل معلق على ارتفاع ألف متر! (فيديو)



  |     |   اضافة تعليق



مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر يسقط عن حبل معلق على ارتفاع ألف متر! (فيديو)




كلمات متعلقة

مشهد, يحبس, الأنفاس.., مغامر, يسقط, عن, حبل, معلق, على, ارتفاع, ألف, متر!, (فيديو),

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا اعتقالات اشتباكات اصابات مفرقعات الشرطة احداث مؤسفة انتخابات رئاسة مجلس محلي حسين ابو رعد اطلاق نار سهرة حناء ام الفحم مقتل الشاب مشتبه عقد راية الصلح ربايعة لوباني حيفا مدينة . نزاع اطراف شبح هدم بيت بيوت عائلة عبد الغني ام الفحم رفض استئناف قاضيفطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلالتسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير اصابتان متوسطتان 3 سيارات شارع حناتون كفر مندا طرق الشرطة اطفاء انقاذاطلاق نار مجهولون دراجة نارية الناصرة ملحمة اصابة شخصين عاملين شرطة اسعاف مشتبه شاب اعتداء شقيقته سقوطها رمبام الشرطة مستشفى تحقيق مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران المدارس الكنسية الاهلية المسيحية وزارة المعارف تحويل مبلغ 50 مليون ميزانية موقف صقايل ورشة بناء انهيار طيرة الكرمل عمال علقوا تحتها رافعات حادث عمل عمال عرب ركام بلدية الناصرة اجواء مشحونة مصادقة ميزانية بلدية مجلس بلدي 10 مقابل 9 اعضاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com