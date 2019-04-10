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اخر الاخبار
2019-04-10 10:04:59
اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة
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2019-04-10 09:59:28
قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية
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2019-04-10 09:54:31
هؤلاء هم اعضاء الكنيست العرب للكنيست ال- 21
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2019-04-10 09:50:59
البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام الابرتهايد وموت ما يسمى" معسكر السلام"
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2019-04-10 09:49:57
بسام الصالحي يُهنئ ايمن عودة والقوائم العربية
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2019-04-10 09:06:39
خبراء: جرثومة قاتلة تهدد العالم
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2019-04-10 09:01:25
تسريبات تكشف عن تغيرات كبيرة في هواتف "آيفون" القادمة!
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2019-04-10 08:58:12
الليلة في دوري الابطال - برشلونة في مواجهة اليونايتيد
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2019-04-10 08:24:34
النتائج -نتنياهو سيشكل الحكومة بعد تقدم اليمين على اليسار والوسط 65 -55 ,الجبهة للتغيير 6 والتجمع والموحدة 4
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2019-04-10 06:03:42
بعد فرز 96% من الاصوات- الليكود 35 ،كاحول لفان 35 , الجبهة للتغيير 6 الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة)
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2019-04-10 05:58:30
حماس تدين القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
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2019-04-10 05:47:27
نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية
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2019-04-10 05:45:23
نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات
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2019-04-10 05:44:12
عريقات: الناخب الاسرائيلي صوت لعدم انهاء الاحتلال
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2019-04-10 05:38:11
الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة
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