خبراء:, جرثومة, قاتلة, تهدد, العالم,

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استنكرت حركة "حماس"، قرار إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري...
قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تعقيب اولي على النتائج...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتخذ القرار المثير للجدال بالاعتراف بضم...
في خطوة غير مسبوقة تستهدف قوة عسكرية نظامية، أعلنت الإدارة الأمريكية مساء اليوم...
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تستخدم كل الإمكانيات المتاحة...
ما يزال خبراء الطيران يقدمون نظرياتهم وتفسيراتهم لحادث اختفاء الطائرة الماليزية...
انخفضت الليرة التركية الاثنين، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من...
ذكرت تقارير صحفية أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خبأ ملايين الدولارات في...
وثق مقطع فيديو، نشرته صفحة على موقع "فيسبوك"، لحظة تدخل قوات تابعة للجيش السوداني،...
اعتبر "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والذي يتزعمه رئيس البلاد، رجب طيب...