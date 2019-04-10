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الجالية الروسية في سوريا تزور دير مار تقلا في معلولا
2019-04-10 09:05:20
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الجالية الروسية في سوريا تزور دير مار تقلا في معلولا
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