تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-10 10:20:57 صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات |  2019-04-10 10:04:59 اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة |  2019-04-10 09:59:28 قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية |  2019-04-10 09:54:31 هؤلاء هم اعضاء الكنيست العرب للكنيست ال- 21 |  2019-04-10 09:50:59 البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام الابرتهايد وموت ما يسمى" معسكر السلام" |  2019-04-10 09:49:57 بسام الصالحي يُهنئ ايمن عودة والقوائم العربية |  2019-04-10 09:06:39 خبراء: جرثومة قاتلة تهدد العالم |  2019-04-10 09:01:25 تسريبات تكشف عن تغيرات كبيرة في هواتف "آيفون" القادمة! |  2019-04-10 08:58:12 الليلة في دوري الابطال - برشلونة في مواجهة اليونايتيد |  2019-04-10 08:24:34 النتائج -نتنياهو سيشكل الحكومة بعد تقدم اليمين على اليسار والوسط 65 -55 ,الجبهة للتغيير 6 والتجمع والموحدة 4 |  2019-04-10 06:03:42 بعد فرز 96% من الاصوات- الليكود 35 ،كاحول لفان 35 , الجبهة للتغيير 6 الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة) |  2019-04-10 05:58:30 حماس تدين القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" |  2019-04-10 05:47:27 نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية |  2019-04-10 05:45:23 نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات |  2019-04-10 05:44:12 عريقات: الناخب الاسرائيلي صوت لعدم انهاء الاحتلال |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الجالية الروسية في سوريا تزور دير مار تقلا في معلولا



  |     |   اضافة تعليق



الجالية الروسية في سوريا تزور دير مار تقلا في معلولا




كلمات متعلقة

الجالية, الروسية, في, سوريا, تزور, دير, مار, تقلا, في, معلولا,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمراضراب عام شامل مؤسسات بلدية متابعة لجنة قرار الاحد جريمة قتل شابين المدينة رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة رهط سقوط طفل وفاة عمر فرهود القريناوي اصابة متأثر بجراحهحمى مالطية ام الفحم اصابة شخصين بكتيريا أغنام حليب أجبان سعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سورياطمرة محل بطاقات يانصيب سرقة مبلغ مال اغراض ممتلكات شرطة تحقيق الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة طفل رضيع تسمم شقيب السلام أدوية خطأ نقله مستشفى النقب الجنوب اسعاف ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة مفرقعات العاب نارية اسلحة حقيقية تشبه محظورة بيع تجارة محل قثرية المشهد توقيف امرأة جامعة النجاح كلية الطب الطلاب يكرمون البروفيسور سليم حاج يحى انجازاته عميد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com