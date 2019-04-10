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تسريبات تكشف عن تغيرات كبيرة في هواتف "آيفون" القادمة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سرّب موقع "9to5mac" صورا ومعلومات عن هواتف "آيفون" التي يتوقع أن تطرحها آبل خريف العام الجاري.



ووفقا للموقع، فإن "آبل" عازمة على طرح 3 نماذج معدلة من هواتف "آيفون": هاتف بشاشة "OLED" بمقاس 6.1 بوصة، وهاتف مطور عن أجهزة "XS"، سيزود بشاشة "OLED" بمقاس 5.8 بوصة، وهاتف "XR"، بشاشة "LCD"، بمقاس 6.1 بوصة.


وأهم ما سيميز تلك الهواتف هو أنها ستأتي بكاميرا أساسية بثلاث عدسات، موضوعة مع مصباح الإضاءة في إطار مربع الشكل، على الواجهة الخلفية.

كما من المفترض أن تأتي الهواتف الثلاثة بميزة الشحن اللاسلكي، وميزة الشحن السريع عبر شواحن (5 واط)، وقدرة على شحن بقية الهواتف الذكية لاسلكيا.



وستحافظ هذه الأجهزة على بعض السمات الأساسية التي تميز هواتف "آيفون"، كزر قفل الشاشة على الجهة اليمنى من إطار هيكل الهاتف، وزر كتم الصوت على الجهة اليسرى من الهيكل، ومنفذ "Lightning"، الذي يستخدم للشحن ونقل البيانات.




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