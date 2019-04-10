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الليلة في دوري الابطال - برشلونة في مواجهة اليونايتيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدى مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريس سمولينغ، نجم برشلونة، ليونيل ميسي، بأن "يلمس الكرة"، خلال مواجهة الفريقين المرتقبة الأربعاء.



وقال سمولينغ الذي سبق وأن لعب أمام البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي والفرنسي كيليان مبابي موهبة باريس سان جرمان هذا الموسم، إنه يشتاق لتلك الفرصة التي "سيقلم فيها أظافر ميسي"، أفضل لاعب كرة على الإطلاق.



وقال سمولينغ: "هي فرصة لا بد أن أغتنمها، وهذا الموسم كنت محظوظا بما يكفي لمواجهة رونالدو ومبابي، كلها كانت تجارب مليئة بالتحديات وقد تقبلتها بكل سرور، أحضروا ميسي الآن".


ووجه حديثه للبرغوث مجددا بقوله: "أتحداك أن تلمس الكرة".

وصعد "البارسا" لدور الـ 8 بعد الفوز على ليون بخمسة أهداف لهدف في لقاء الإياب، بينما حقق مانشستر يونايتد عودة تاريخية بثلاثة أهداف نظيفة على باريس سان جرمان في فرنسا.


ويلتقي مانشستر يونايتد وبرشلونة مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور ربع النهائي من تشامبيونزليغ في المباراة التي ستقام على ملعب أولد ترافورد.




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