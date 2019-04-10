الليلة في دوري الابطال - برشلونة في مواجهة اليونايتيد

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نجا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الطرد خلال مواجهة بورتو...
حصل توتنهام على أفضلية التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه...
فاز ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي، بهدفين دون رد، مساء اليوم...
نشر النجم البرازيلي نيمار عبر مواقع التواصل صورة له وهو يعود أسطورة كرة القدم في...
ما يزال انتقال البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلسي، إلى ريال مدريد محل شد، وجذب بين...
مع اقتراب مشوار دوري أبطال أوروبا من نهايته، ترتفع وتيرة التوقعات بشأن الفريق...
يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، مرحلة التعافي من الإصابة التي...
يُصر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على ضم مواطنه...
نشر مدافع ليفربول، ديان لوفرين، مقطع فيديو يظهر فيه للوهلة الأولى النجم المصري...
أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه على...