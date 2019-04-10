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النتائج -نتنياهو سيشكل الحكومة بعد تقدم اليمين على اليسار والوسط 65 -55 ,الجبهة للتغيير 6 والتجمع والموحدة 4



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بعد فرز 97% من أصوات المقترعين في الانتخابات التشريعية يتبين ان حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يتقدم على حزب كاحول لفان برئاسة بيني غانتس بفارق مقعد واحد حيث وحصلت الأحزاب ادناه على عدد المقاعد التالية : 


الليكود – 37مقعدا 

كاحول لافان - 36 مقعدا 

حزب العمل – 6 مقاعد 

ايحود ميفلاغوت هايامين: - 5 مقاعد

يهادوت هتوراة: - 8 مقاعد 

شاس: - 8مقاعد 

ميرتس: - 4 مقاعد 

االجبهة والعربية للتغيير - 6 مقاعد 

التجمع والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد 

كولانو : 4 مقاعد

ولم تتجاوز نسبة الحسم وفقا لهذه العينة كل من: غيشر وزيهوت

وبلغت نسبة التصويت 67.9%

و يتم حاليا فرز المظاريف المزدوجة وعددها يزيد عن 250 الفا. وتشمل هذه المظاريف أصوات الجنود والمرضى في المستشفيات والسجناء والعاملين في السلك الدبلوماسي خارج البلاد 


وبحسب هذه النتائج فان معسكر اليمين قد حصل على 66 مقعدا ومعسكر اليسار 54 مقعدا


نتنياهو يعلن فوزه في الانتخابات

وأعلن رئيس الوزراء رئيس حزب الليكود بنيامين نتانياهو عن انتصاره في الانتخابات . وقال نتانياهو خلال خطاب القاه في قاعة ( هيخل شلومو ) بتل ابيب في الساعات الأولى من فجر اليوم انه تم تحقيق فوز عريض شاكرا نشطاء الحزب الذين ساهموا في انجاز الخيالي لا يمكن تصوره واستيعابه . وأضاف ان شعب إسرائيل وضع ثقته به للمرة الخامسة على التوالي وهذه المرة بشكل اكبر متسائلا متى حصلنا على هذا العدد الكثير من المقاعد   ونوه رئيس الوزراء انه شرع منذ الليلة الماضية في اتصالات مع أحزاب اليمين الشركاء الطبيعيين لليكود بهدف تشكيل الحكومة المقبلة  . واكد نتانياهو ان هذه ستكون حكومة يمين الا انه سيكون رئيس وزراء لجميع مواطني الدولة. 




غانتس يعلن عن تحقيق انجاز تاريخي 

وقبل ذلك اعلن بيني غانتس رئيس كاحول لافان عن فوز قائمته قائلا إنه سيكون رئيس وزراء الجميع وليس ناخبيه فحسب .وأضاف خلال خطاب القاه في احدى قاعات تل ابيب ان النور يسطع على إسرائيل جميعا وان هذا يوم تأريخي اذ اختار اكثر مليون شخص كاحول لافان / وأشار الى ان حزبه ينتظر النتائج الحقيقية التي ستصب, حسب تقديره, في صالح كاحول لافان . 


كيف يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات وما هي الاجراءات التي ينص عليها القانون

بعد إعلانِ النتائجِ الرسميةِ للانتخاباتِ العامة يبدأ رئيسُ الدولة مشاوراتٍ مع ممثلي الكتلِ البرلمانية، لكيْ يختارَ مَنْ يرتئيهِ صاحبَ الاحتمال الأكبر لتشكيل الحكومةِ الجديدة. ثم، بعد فترةٍ أقصاها سبعةُ أيام من يوم إعلان النتائج، يكلِّف رئيسُ الدولة أحدَ أعضاء الكنيست، أي أحد نواب البرلمان، بتشكيل الحكومة، شريطةَ أنْ يكونَ ذلك النائب قد أبدى موافقتَهُ على القيامِ بهذهِ المهمة. فيشرَع النائبُ المكلفُ بعملية التشكيل بمفاوضاتٍ مع الكتل البرلمانية. ولهُ فترةٌ أقصاها ثمانيةٌ وعشرونَ يومًا لإتمامِ تشكيلِ الحكومة والائتلافِ الحكومي.


تكليف نائب بتشكيل الحكومة 

ولكن إذا لمْ يستطعْ في تلك الفترة أن يحقِّقَ مهمته، فيمكن أن يمددَها رئيسُ الدولة ب 14 يومًا أخرى ثلاثَ مرات. فتصل فتراتُ التمديد الكاملة إلى 42 يوما. وبمجردِ استكمالِ تشكيلِ الحكومة يقوم النائبُ المكلف بالتشكيل بإبلاغ رئيسِ الدولة ورئيسِ الكنيست. فيحدَّدُ موعدٌ لعقدِ جلسةٍ أولى في البرلمان- الكنيست للإعلان عن الحكومةِ الجديدة.وتُعْلِنُ الحكومة عن خطوطِها العريضة وسياستِها في مختلف المجالات، وتوزيعِ الحقائب الوزارية. وتطلب الحكومةُ الجديدة ثقةَ المجلس التشريعي الكنيست.ويُصْبِحُ مَنْ شَكَلَ الحكومة رئيسًا لها. فتباشر الحكومة عملَها التنفيذيّ رسميًا.

ماذا اذا تعذر على النائب تشكيل الحكومة 

ولكن إذا تعذَّر على النائب الأوَّل تشكيلُ الحكومة حتى بعد كل التمديدات الزمنية، أي بعد مضيِّ سبعينَ يومًا فيكلِّف رئيسُ الدولة عضوَ كنيست آخر بمهمة تشكيل الحكومة. وإذا باءت بالفشل جهودُ النائب الثاني أيضا فتتوقف كل إجراءات التشكيل ويُعْلَنُ عن إجراءِ انتخابات جديدة خلال فترةٍ أقصاها تسعون يومًا. ومن الجدير ذكره أن الحكومةَ الحالية تواصل مهامَّها إلى أن يعلَنَ عن تشكيل حكومة جديدة تحلُّ محلَّها.


تصوير - afp




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