تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-10 06:03:42 بعد فرز 96% من الاصوات- الليكود 35 ،كاحول لفان 35 , الجبهة للتغيير 6 الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة) |  2019-04-10 05:58:30 حماس تدين القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" |  2019-04-10 05:47:27 نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية |  2019-04-10 05:45:23 نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات |  2019-04-10 05:44:12 عريقات: الناخب الاسرائيلي صوت لعدم انهاء الاحتلال |  2019-04-10 05:38:11 الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة |  2019-04-10 02:56:15 نتنياهو يعلن انتصاره في الانتخابات ويبدأ اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة |  2019-04-10 04:46:56 بعد فرز 84بالمئة من الاصوات:الليكود يتفوق على غانتس..الجبهة والتغيير 5 مقاعد وتحالف الموحدة والتجمع بالخارج |  2019-04-10 00:25:39 د.احمد الطيبي:"نأمل أن نحصل على 7 مقاعد بعد الفرز النهائي ونجاح تحالف الموحدة" |  2019-04-09 23:28:51 اصابة خطيرة لفتى سقط عن علو في قلنسوة |  2019-04-09 22:11:11 اغلاق صناديق الاقتراع :نسبة التصويت تخطت ال70 % ....اليكم العينات |  2019-04-09 20:23:21 ايمن عودة:اخرجوا للتصويت ...الوضع خطير جدا |  2019-04-09 20:22:25 تخليص شاب سقط في بئر في كفرمندا |  2019-04-09 18:12:14 قلق على مصير الأحزاب العربية في ظل نسبة التصويت المتدنية! |  2019-04-09 16:12:19 كيف يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعلان نتائج الانتخابات وما هي الاجراءات التي ينص عليها القانون ؟ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد فرز 96% من الاصوات- الليكود 35 ،كاحول لفان 35 , الجبهة للتغيير 6 الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة)



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بعد فرز 96% من مجمل الاصوات الصحيحة - ليكود 35 مقعدا،كاحول لفان 35 مقعدا،شاس8 مقاعد،يسرائيل بيتنو والعمل 6 مقاعد،يهدوت هتوراة 7 مقاعد،كولانو وميرتس 4 مقاعد لكل منهما، الجبهة والعرببة للتغيير 6 مقاعد،اتحاد احزاب اليمين 4 مقاعد،تحالف الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة)




كلمات متعلقة

بعد, فرز, 96%, من, الاصوات-, الليكود, 35, ،كاحول, لفان, 35, ,, الجبهة, للتغيير, 6, الموحدة, والتجمع, 4, مقاعد(نتيجة, متأرجحة),

تابعونــا

نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية 2019-04-10 | 05:47:27

بعد مراقبة الاستطلاعات الأولية للانتخابات الإسرائيلية، قال بنيامين نتنياهو إنه...

نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات 2019-04-10 | 05:45:23

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيليّة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات ،...

الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة 2019-04-10 | 05:38:11

اليوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض...

نتنياهو يعلن انتصاره في الانتخابات ويبدأ اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة نتنياهو يعلن انتصاره في الانتخابات ويبدأ اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة 2019-04-10 | 02:56:15

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" فوزه في الانتخابات...

بعد فرز 84بالمئة من الاصوات:الليكود يتفوق على غانتس..الجبهة والتغيير 5 مقاعد وتحالف الموحدة والتجمع بالخارج بعد فرز 84بالمئة من الاصوات:الليكود يتفوق على غانتس..الجبهة والتغيير 5 مقاعد وتحالف الموحدة والتجمع بالخارج 2019-04-10 | 04:46:56

بعد فرز 84 بالمئة من الاصوات يتفوز حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على حزب ازرق...

د.احمد الطيبي:"نأمل أن نحصل على 7 مقاعد بعد الفرز النهائي ونجاح تحالف الموحدة" د.احمد الطيبي:"نأمل أن نحصل على 7 مقاعد بعد الفرز النهائي ونجاح تحالف الموحدة" 2019-04-10 | 00:25:39

"في هذه اللحظات ننتظر النتائج النهائية, نأمل أن نحصل على 7 مقاعد ونجاح قائمة...

اصابة خطيرة لفتى سقط عن علو في قلنسوة اصابة خطيرة لفتى سقط عن علو في قلنسوة 2019-04-09 | 23:28:51

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى من مدينة قلنسوة وصل الى...

اغلاق صناديق الاقتراع :نسبة التصويت تخطت ال70 % ....اليكم العينات اغلاق صناديق الاقتراع :نسبة التصويت تخطت ال70 % ....اليكم العينات 2019-04-09 | 22:11:11

اغلقت في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء صناديق الاقتراع لانتخابات...

ايمن عودة:اخرجوا للتصويت ...الوضع خطير جدا ايمن عودة:اخرجوا للتصويت ...الوضع خطير جدا 2019-04-09 | 20:23:21

ناشد رئيس قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير ايمن عودة عبر صفحته في الفيسبوك...

تخليص شاب سقط في بئر في كفرمندا تخليص شاب سقط في بئر في كفرمندا 2019-04-09 | 20:22:25

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ؛" تم تخليص شخص سقط في بئر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids توزيع أمن هوائيات اقتحام حي عين ابراهيم مدينة اقتحام جلسة مجلس بلدي غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران مأمون الجبور صلاح القريناوي طالبان طب رهط حادث الطرق رومانيا ضياء زبيدي محمد عطا ابو مديغم اللد اصابة خطيرة انقلاب سيارتين حادث طرق مروع شمال مفرق شدموت هدفورا كيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي الليكود لو كنت علي سلام كما يدعون زيارة رئيس الوزراء بينيت وزير التعليم نتانياهو الى الناصرة محمد ابو خضير ادانة يوسف بن دافيد شعفاط حرق القدس المحكمة ادانة صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم الحرم الابراهيمي محاولة تنفيذ عملية طعن الخليل فلسطينية اطلاق النار عليها جندي وجيه كيوف رئيسا لمجلس عسفيا فترة اختبارية 4 اشهر وزير الداخلية مراقبة تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات اضرار جسيمة احتراق سوق شاؤول غفعات القدس النار اسبست دون اصابات اطفاء انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد زلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com