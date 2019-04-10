بعد, فرز, 96%, من, الاصوات-, الليكود, 35, ،كاحول, لفان, 35, ,, الجبهة, للتغيير, 6, الموحدة, والتجمع, 4, مقاعد(نتيجة, متأرجحة),

بعد فرز 96% من مجمل الاصوات الصحيحة - ليكود 35 مقعدا،كاحول لفان 35 مقعدا،شاس8 مقاعد،يسرائيل بيتنو والعمل 6 مقاعد،يهدوت هتوراة 7 مقاعد،كولانو وميرتس 4 مقاعد لكل منهما، الجبهة والعرببة للتغيير 6 مقاعد،اتحاد احزاب اليمين 4 مقاعد،تحالف الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة)

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