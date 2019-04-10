استنكرت حركة "حماس"، قرار إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية أجنبية".

وقالت "حماس" في بيان صحفي لها، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يأتي تأكيدا على أن هذه الإدارة تتحرك على وقع المصلحة الصهيونية، ووفقا لأجندتها وتواصل هذا الانحياز الأعمى بكل ما يتعلق بالمنطقة.واضافت إن القرارات الأمريكية بخصوص القدس ثم الجولان واليوم تجاه الحرس الثوري الإيراني تخرج من مشكاة واحدة، وتستهدف عناوين الصمود والتحدي للاحتلال، وتستوجب من كل الأحرار والغيورين الوقوف سدا منيعا أمام هذه السياسة والتعبير عن رفضها لهذا التمادي في لعب دور الشرطي الفاسد.