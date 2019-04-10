نتنياهو, يعتمد, على, استطلاعات, الرأي, ويبدأ, الاتصال, لتشكيل, حكومة, يمينية,

ونُقل عن نتنياهو قوله: "لقد فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود بنصر واضح، وأشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم، وسوف أبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الطبيعيين الليلة".

بعد مراقبة الاستطلاعات الأولية للانتخابات الإسرائيلية، قال بنيامين نتنياهو إنه سيبدأ في تشكيل حكومة يمينية الليلة.

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