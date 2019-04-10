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نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد مراقبة الاستطلاعات الأولية للانتخابات الإسرائيلية، قال بنيامين نتنياهو  إنه سيبدأ في تشكيل حكومة يمينية الليلة.



ونُقل عن نتنياهو قوله: "لقد فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود بنصر واضح، وأشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم، وسوف أبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الطبيعيين الليلة".




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