نتنياهو, وغانتس, يعلنان, انتصارهما, في, الانتخابات,

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيليّة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات ، تقاربًا بين "كاحول لافان" والليكود في استطلاعي قناة "كان" والقناة 13، بينما أظهرت نتائج استطلاعات القناة 12 فارقًا بـ3 مقاعد بين القائمتين لصالح "كاحول لافان".

وأعلن كل من بيني غانتس وبنيامين نتنياهو انتصارهما في هذه الانتخابات.يشار إلى أن هذه النتائج ليست النهائيّة، إنما عيّنة من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما ارتفعت نسبة التصويت عند العرب بعد الساعة الثامنة بنسبة كبيرة.وبحسب تقديرات الأحزاب العربية، وصلت نسبة التصويت في البلدات العربية إلى 44% حتى الساعة الثامنة، فيما أعلنت لجنة الانتخابات أن النسبة القطرية حتى الساعة السادسة وصلت إلى 52%، ووصلت حتى الساعة الثامنة إلى 61.3% وأن 3.296.250 مارسوا حقهم بالاقتراع من أصل 6.339.279.