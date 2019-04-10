عريقات:, الناخب, الاسرائيلي, صوت, لعدم, انهاء, الاحتلال,

قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تعقيب اولي على النتائج الاولية للانتخابات الاسرائيلية ان الناخب الاسرائيلي صوت لعدم انهاء الاحتلال.

وكتب عريقات على حسابه على تويتر قائلاً "الناخب الاسرائيلي صوت للمحافظة على الوضع القائم ، لقد صوتوا على عدم إنهاء الاحتلال الاسرائيلي صوت الناخب الاسرائيلي للتفرقة العنصرية والابرثهايد . من الاستطلاع الأولي هناك فقط حوالي 18 مقعدا من الـ 120 يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود 1967".