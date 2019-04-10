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الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة



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اليوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.




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