الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة

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بعد فرز 96% من مجمل الاصوات الصحيحة - ليكود 35 مقعدا،كاحول لفان 35 مقعدا،شاس8...
بعد مراقبة الاستطلاعات الأولية للانتخابات الإسرائيلية، قال بنيامين نتنياهو إنه...
أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيليّة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات ،...
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" فوزه في الانتخابات...
بعد فرز 84 بالمئة من الاصوات يتفوز حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على حزب ازرق...
"في هذه اللحظات ننتظر النتائج النهائية, نأمل أن نحصل على 7 مقاعد ونجاح قائمة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى من مدينة قلنسوة وصل الى...
اغلقت في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء صناديق الاقتراع لانتخابات...
ناشد رئيس قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير ايمن عودة عبر صفحته في الفيسبوك...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ؛" تم تخليص شخص سقط في بئر...