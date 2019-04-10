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بعد فرز 84بالمئة من الاصوات:الليكود يتفوق على غانتس..الجبهة والتغيير 5 مقاعد وتحالف الموحدة والتجمع بالخارج



  |   تصوير:afp   |   اضافة تعليق



بعد فرز 84 بالمئة من الاصوات يتفوز حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على حزب ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس ب37 مقعد مقابل 38 مقعد , اما حزب شاس مع 8 مقاعد وحزب يهودوت هتوراه 7 مقاعد وحزب يسرائيل بيتينو 7 مقاعد وحزب العمل 6 مقاعد وحزب كلنا بقيادة كحلون 5 مقاعد وحزب ميرتس 5 مقاعد والجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد واتحاد اليمين 5 مقاعد .


وحتى هذه اللحظة فأن تحالف الموحدة والتجمع خارج الكنيست بجانب حزب اليمين الجديد بقيادة نفتالي بينت واييلت شاكيد .


تصوير:afp




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