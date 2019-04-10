تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-10 06:03:42 بعد فرز 96% من الاصوات- الليكود 35 ،كاحول لفان 35 , الجبهة للتغيير 6 الموحدة والتجمع 4 مقاعد(نتيجة متأرجحة) |  2019-04-10 05:58:30 حماس تدين القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" |  2019-04-10 05:47:27 نتنياهو يعتمد على استطلاعات الرأي ويبدأ الاتصال لتشكيل حكومة يمينية |  2019-04-10 05:45:23 نتنياهو وغانتس يعلنان انتصارهما في الانتخابات |  2019-04-10 05:44:12 عريقات: الناخب الاسرائيلي صوت لعدم انهاء الاحتلال |  2019-04-10 05:38:11 الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة |  2019-04-10 02:56:15 نتنياهو يعلن انتصاره في الانتخابات ويبدأ اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة |  2019-04-10 04:46:56 بعد فرز 84بالمئة من الاصوات:الليكود يتفوق على غانتس..الجبهة والتغيير 5 مقاعد وتحالف الموحدة والتجمع بالخارج |  2019-04-10 00:25:39 د.احمد الطيبي:"نأمل أن نحصل على 7 مقاعد بعد الفرز النهائي ونجاح تحالف الموحدة" |  2019-04-09 23:28:51 اصابة خطيرة لفتى سقط عن علو في قلنسوة |  2019-04-09 22:11:11 اغلاق صناديق الاقتراع :نسبة التصويت تخطت ال70 % ....اليكم العينات |  2019-04-09 20:23:21 ايمن عودة:اخرجوا للتصويت ...الوضع خطير جدا |  2019-04-09 20:22:25 تخليص شاب سقط في بئر في كفرمندا |  2019-04-09 18:12:14 قلق على مصير الأحزاب العربية في ظل نسبة التصويت المتدنية! |  2019-04-09 16:12:19 كيف يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعلان نتائج الانتخابات وما هي الاجراءات التي ينص عليها القانون ؟ |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صاروخ كوري يمنح توتنهام أفضلية على مانشستر سيتي



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حصل توتنهام على أفضلية التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (1-0)، اليوم الثلاثاء، خلال المباراة الأوروبية الأولى التي يستضيفها ملعب توتنهام الجديد، بعد تطويره، وذلك في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

ويدين النادي اللندني لنجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بالفضل في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة (78)، قبل أن يلتفي الفريقان مجددًا في لقاء الإياب، الأربعاء المقبل، على ملعب "الاتحاد".
وجاءت طريقة لعب الفريقين متوقعة، حيث لجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوراديولا إلى طريقة اللعب 4-3-3، فلعب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي إلى جانب الفرنسي إيميريك لابورت في عمق الخط الخلفي، بمساندة من الظهيرين فابيان ديلف وكايل ووكر، وقام الدولي البرازيلي فرناندينيو بدور لاعب الارتكاز.




كلمات متعلقة

صاروخ, كوري, يمنح, توتنهام, أفضلية, على, مانشستر, سيتي,

تابعونــا

ليفربول يؤجل حسم تأهله بثنائية أمام بورتو ليفربول يؤجل حسم تأهله بثنائية أمام بورتو 2019-04-10 | 00:39:10

فاز ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي، بهدفين دون رد، مساء اليوم...

نيمار ينشر صورة لبيليه بعد زيارته في المستشفى نيمار ينشر صورة لبيليه بعد زيارته في المستشفى 2019-04-09 | 07:53:58

نشر النجم البرازيلي نيمار عبر مواقع التواصل صورة له وهو يعود أسطورة كرة القدم في...

ريال مدريد: لا مجال للجنون في صفقة هازارد ريال مدريد: لا مجال للجنون في صفقة هازارد 2019-04-08 | 21:42:48

ما يزال انتقال البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلسي، إلى ريال مدريد محل شد، وجذب بين...

كمبيوتر خارق يحدد طرفي نهائي دوري الأبطال والفائز كمبيوتر خارق يحدد طرفي نهائي دوري الأبطال والفائز 2019-04-08 | 15:50:19

مع اقتراب مشوار دوري أبطال أوروبا من نهايته، ترتفع وتيرة التوقعات بشأن الفريق...

فينيسيوس يسابق الزمن من أجل العودة لريال مدريد فينيسيوس يسابق الزمن من أجل العودة لريال مدريد 2019-04-08 | 14:50:58

يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، مرحلة التعافي من الإصابة التي...

4 أسباب وراء تمسك زيدان باقتناص بوجبا 4 أسباب وراء تمسك زيدان باقتناص بوجبا 2019-04-08 | 14:10:40

يُصر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على ضم مواطنه...

مدافع ليفربول ينشر فيديو "صلاح ودراجته".. ونجم مصر يعلق مدافع ليفربول ينشر فيديو "صلاح ودراجته".. ونجم مصر يعلق 2019-04-08 | 13:00:00

نشر مدافع ليفربول، ديان لوفرين، مقطع فيديو يظهر فيه للوهلة الأولى النجم المصري...

مدرب برشلونة - أصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا مدرب برشلونة - أصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا 2019-04-08 | 11:20:20

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه على...

ماني في طريقه إلى ريال مدريد.. وليفربول يحدد البديل ماني في طريقه إلى ريال مدريد.. وليفربول يحدد البديل 2019-04-08 | 10:00:34

يبدو أن إدارة ليفربول الإنجليزي تترقب بقوة مغادرة مهاجمها النجم السنغالي، ساديو...

ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي 2019-04-08 | 08:48:00

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الراتب المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم زيارة ابنءا فلسطينيين اسرى اهالي الجنود المخطوفين لدى حماس تظاهرة سجن مجيدوشاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة قائد شرطة اشدود اسلحة احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية يصل القدس لأول مرة منذ 35 عاماسقوط عامل تخليص سقط من ارتفاع ورشة بناء مدينة حيفا اطفاء انقاذ طواقم يافة الناصرة فرع بنك مركنتيل اطلاق النار اصابة طفيفة سرطان مريض ولد اولاد البلاد فاتن غطاس مكافحة حملة اطرق الباب طائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27 حوادث سير قاتله مركبات ثقيلة متورطة 6 أضعاف السيارات العادية جمعية أور يروكتعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل عواصف رعدية امطار غزيرة مصحوبة اضرار تطاير اجسام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com