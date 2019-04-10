صاروخ, كوري, يمنح, توتنهام, أفضلية, على, مانشستر, سيتي,

حصل توتنهام على أفضلية التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (1-0)، اليوم الثلاثاء، خلال المباراة الأوروبية الأولى التي يستضيفها ملعب توتنهام الجديد، بعد تطويره، وذلك في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

ويدين النادي اللندني لنجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بالفضل في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة (78)، قبل أن يلتفي الفريقان مجددًا في لقاء الإياب، الأربعاء المقبل، على ملعب "الاتحاد".وجاءت طريقة لعب الفريقين متوقعة، حيث لجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوراديولا إلى طريقة اللعب 4-3-3، فلعب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي إلى جانب الفرنسي إيميريك لابورت في عمق الخط الخلفي، بمساندة من الظهيرين فابيان ديلف وكايل ووكر، وقام الدولي البرازيلي فرناندينيو بدور لاعب الارتكاز.