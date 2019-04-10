ليفربول, يؤجل, حسم, تأهله, بثنائية, أمام, بورتو,

فاز ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي، بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي اللقاء، نابي كيتا وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 5 و26، ليضع الفريق الإنجليزي، قدمه الأولى في الدور قبل النهائي، بينما باتت مهمة نظيره البرتغالي أكثر صعوبة.واعتمد يورجن كلوب، على خطة 4-3-3، بتواجد أليسون في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أرنولد ولوفرين وفان ديك وميلنر، ثم ثلاثي الوسط فابينيو ونابي كيتا وهندرسون، خلف ثلاثي الهجوم فيرمينو وماني وصلاح.أما سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، لجأ لخطة 4-4-2، إلا أن رباعي الوسط كورونا ودانيلو بيريرا وأوتافيو وأوليفر توريس، لم يوفروا الدعم الكافي لرباعي الدفاع، ماكسي بيريرا وفيليبي وميليتاو وأليكس تيليز، بينما شكل تيكينو سواريز وموسى ماريجا، خطورة كبيرة في المرتدات.