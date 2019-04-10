د.احمد الطيبي:"نأمل أن نحصل على 7 مقاعد بعد الفرز النهائي ونجاح تحالف الموحدة"

"في هذه اللحظات ننتظر النتائج النهائية, نأمل أن نحصل على 7 مقاعد ونجاح قائمة التحالف الاخرى , في الساعة ونصف الاخيرة خرج اهلنا في الوسط العربي للتصويت , نأمل بعد الفرز النهائي أن تكبر النتيجة ونحقق اكبر عدد من المقاعد ", هذا ما قاله عضو الكنيست أحمد الطيبي رئيس مشترك لقائمة الجبهة والعربية للتغيير بعد اغلاق الصناديق واعلان العينات في وسائل الاعلام .