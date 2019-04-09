اصابة, خطيرة, لفتى, سقط, عن, علو, في, قلنسوة,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى من مدينة قلنسوة وصل الى احدى العيادات في المدينة وهو مصاب بجراح خطيرة اثر سقوطه عن علو مساء الثلاثاء.

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