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اصابة خطيرة لفتى سقط عن علو في قلنسوة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى من مدينة قلنسوة وصل الى احدى العيادات في المدينة وهو مصاب بجراح خطيرة اثر سقوطه عن علو مساء الثلاثاء.


الطواقم الطبية قامت بنقله للمستشفى لاستكمال العلاج

اصابة خطيرة لفتى سقط عن علو في قلنسوة




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