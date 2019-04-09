اغلاق, صناديق, الاقتراع, :نسبة, التصويت, تخطت, ال70, %, ....اليكم, العينات,

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ناشد رئيس قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير ايمن عودة عبر صفحته في الفيسبوك...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ؛" تم تخليص شخص سقط في بئر...
تفيد المعطيات أن نسبة التصويت بين الجماهير العربية لم تتجاوز 25%حتى الساعة- مقارنة...
بعد إعلانِ النتائجِ الرسميةِ للانتخاباتِ العامة يبدأ رئيسُ الدولة مشاوراتٍ مع...
وصل النائب عيساوي فريج قبل قليل للإدلاء بصوته في مدرسة ابن سينا في مدينته كفر...
أدلى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتانياهو بصوته في أحد مراكز الاقتراع في...
ادلت زعيمة حزب ميرتس تمار زاندبرغ صباح اليوم الثلاثاء بصوتها في مدرسة" جرتس" في تل...
واليكم بعض المعطيات: الناصرة 13% الطيبة 15% يافة الناصرة 12% سخنين 15%...
قال رئيس قائمة تحالف الموحّدة والتجمّع د. منصور عباس، حول محاولات اليمين بتشويش...
استغل الأهالي من جميع المناطق في البلاد عطلة الانتخابات اليوم وخرجوا إلى...