اغلاق, صناديق, الاقتراع, :نسبة, التصويت, تخطت, ال70, %, ....اليكم, العينات,

اغلقت في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست ال21 , نسبة التصويت في البلاد تخطت ال70 بالمئة , وفي الوسط العربية وصلت حوالي ال48 بالمئة .

وبجسب عينة القناة 12 فأن جانتس يتقدم على نتنياهو ب4 مقاعد والاحزاب العربية حصلت على 6 مقاعد لكل منهما , اما في عينة القناة 13 فأن غانتس يتقدم على نتنياهو بمقعد واحد وان الجبهة والعربية للتغيير حصلوا على 7 مقاعد وتحالف الموحدة والتجمع لم يعبر نسبة الحسم .