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اغلاق صناديق الاقتراع :نسبة التصويت تخطت ال70 % ....اليكم العينات



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اغلقت في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست ال21 , نسبة التصويت في البلاد تخطت ال70 بالمئة , وفي الوسط العربية وصلت حوالي ال48 بالمئة .


وبجسب عينة القناة 12 فأن جانتس يتقدم على نتنياهو ب4 مقاعد والاحزاب العربية حصلت على 6 مقاعد لكل منهما , اما في عينة القناة 13 فأن غانتس يتقدم على نتنياهو بمقعد واحد وان الجبهة والعربية للتغيير حصلوا على 7 مقاعد وتحالف الموحدة والتجمع لم يعبر نسبة الحسم .




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