تخليص, شاب, سقط, في, بئر, في, كفرمندا,

الطواقم الطبية وصلت للمكان من اجل تقديم الاسعافات الميدانية.
الطواقم الطبية وصلت للمكان من اجل تقديم الاسعافات الميدانية.
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