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تخليص شاب سقط في بئر في كفرمندا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ؛" تم تخليص شخص سقط في بئر عميقه ببلدة كفر مندا وطواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليصه.

الطواقم الطبية وصلت للمكان من اجل تقديم الاسعافات الميدانية.

تخليص شاب سقط في بئر في كفرمندا




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