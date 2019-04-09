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قلق على مصير الأحزاب العربية في ظل نسبة التصويت المتدنية!



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تفيد المعطيات أن نسبة التصويت بين الجماهير العربية لم تتجاوز 25%حتى الساعة- مقارنة بـ40% في مرات سابقة.

وهذا يعني خطر على التمثيل العربي!


4 ساعات تفصلنا عن موعد إغلاق الصناديق، أخرجوا وصوتوا!
صوتك حق وواجب ومسؤولية.

النسبة العامة في المجتمع العربي 25%

أم الفحم 14%
الناصرة 17%
شفاعمرو 26%
سخنين 42%
الطيرة 27%
المغار 25%

قلق على مصير الأحزاب العربية في ظل نسبة التصويت المتدنية!




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