قلق, على, مصير, الأحزاب, العربية, في, ظل, نسبة, التصويت, المتدنية!,

4 ساعات تفصلنا عن موعد إغلاق الصناديق، أخرجوا وصوتوا!صوتك حق وواجب ومسؤولية.

تفيد المعطيات أن نسبة التصويت بين الجماهير العربية لم تتجاوز 25%حتى الساعة- مقارنة بـ40% في مرات سابقة.

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ايمن عودة:اخرجوا للتصويت ...الوضع خطير جدا 2019-04-09 | 20:23:21 ناشد رئيس قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير ايمن عودة عبر صفحته في الفيسبوك...

تخليص شاب سقط في بئر في كفرمندا 2019-04-09 | 20:22:25 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ؛" تم تخليص شخص سقط في بئر...

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صورة - نتنياهو وعقيلته سارة يدليان بصوتهما في القدس 2019-04-09 | 15:03:31 أدلى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتانياهو بصوته في أحد مراكز الاقتراع في...

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د . منصور عباس - سنرد على اليمين برفع نسبة التصويت 2019-04-09 | 12:29:26 قال رئيس قائمة تحالف الموحّدة والتجمّع د. منصور عباس، حول محاولات اليمين بتشويش...

صور - نسبة تصويت ضعيفة جدا والاف العائلات يقضون العطلة في متنزهات الشمال وبين احضان الطبيعة 2019-04-09 | 11:57:17 استغل الأهالي من جميع المناطق في البلاد عطلة الانتخابات اليوم وخرجوا إلى...