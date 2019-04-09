قلق, على, مصير, الأحزاب, العربية, في, ظل, نسبة, التصويت, المتدنية!,

وهذا يعني خطر على التمثيل العربي!
4 ساعات تفصلنا عن موعد إغلاق الصناديق، أخرجوا وصوتوا!
صوتك حق وواجب ومسؤولية.
النسبة العامة في المجتمع العربي 25%
أم الفحم 14%
الناصرة 17%
شفاعمرو 26%
سخنين 42%
الطيرة 27%
المغار 25%
وهذا يعني خطر على التمثيل العربي!
النسبة العامة في المجتمع العربي 25%
أم الفحم 14%
الناصرة 17%
شفاعمرو 26%
سخنين 42%
الطيرة 27%
المغار 25%
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