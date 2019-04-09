كيف, يتم, تشكيل, الحكومة, الجديدة, بعد, اعلان, نتائج, الانتخابات, وما, هي, الاجراءات, التي, ينص, عليها, القانون, ؟,

بعد إعلانِ النتائجِ الرسميةِ للانتخاباتِ العامة يبدأ رئيسُ الدولة مشاوراتٍ مع ممثلي الكتلِ البرلمانية، لكيْ يختارَ مَنْ يرتئيهِ صاحبَ الاحتمال الأكبر لتشكيل الحكومةِ الجديدة. ثم، بعد فترةٍ أقصاها سبعةُ أيام من يوم إعلان النتائج، يكلِّف رئيسُ الدولة أحدَ أعضاء الكنيست، أي أحد نواب البرلمان، بتشكيل الحكومة، شريطةَ أنْ يكونَ ذلك النائب قد أبدى موافقتَهُ على القيامِ بهذهِ المهمة.

فيشرَع النائبُ المكلفُ بعملية التشكيل بمفاوضاتٍ مع الكتل البرلمانية. ولهُ فترةٌ أقصاها ثمانيةٌ وعشرونَ يومًا لإتمامِ تشكيلِ الحكومة والائتلافِ الحكومي.تكليف نائب بتشكيل الحكومةولكن إذا لمْ يستطعْ في تلك الفترة أن يحقِّقَ مهمته، فيمكن أن يمددَها رئيسُ الدولة ب 14 يومًا أخرى ثلاثَ مرات. فتصل فتراتُ التمديد الكاملة إلى 42 يوما. وبمجردِ استكمالِ تشكيلِ الحكومة يقوم النائبُ المكلف بالتشكيل بإبلاغ رئيسِ الدولة ورئيسِ الكنيست. فيحدَّدُ موعدٌ لعقدِ جلسةٍ أولى في البرلمان- الكنيست للإعلان عن الحكومةِ الجديدة.وتُعْلِنُ الحكومة عن خطوطِها العريضة وسياستِها في مختلف المجالات، وتوزيعِ الحقائب الوزارية. وتطلب الحكومةُ الجديدة ثقةَ المجلس التشريعي الكنيست.ويُصْبِحُ مَنْ شَكَلَ الحكومة رئيسًا لها. فتباشر الحكومة عملَها التنفيذيّ رسميًا.ماذا اذا تعذر على النائب تشكيل الحكومةولكن إذا تعذَّر على النائب الأوَّل تشكيلُ الحكومة حتى بعد كل التمديدات الزمنية، أي بعد مضيِّ سبعينَ يومًا فيكلِّف رئيسُ الدولة عضوَ كنيست آخر بمهمة تشكيل الحكومة. وإذا باءت بالفشل جهودُ النائب الثاني أيضا فتتوقف كل إجراءات التشكيل ويُعْلَنُ عن إجراءِ انتخابات جديدة خلال فترةٍ أقصاها تسعون يومًا. ومن الجدير ذكره أن الحكومةَ الحالية تواصل مهامَّها إلى أن يعلَنَ عن تشكيل حكومة جديدة تحلُّ محلَّها.