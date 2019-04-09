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صور - النائب عيساوي فريج يدلي بصوته برفقة زوجنه ويدعو الجميع للتصويت



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وصل النائب عيساوي فريج قبل قليل للإدلاء بصوته في مدرسة ابن سينا في مدينته كفر قاسم برفقة زوجته نهاية ام كمال.

واستُقبل فريج بحفاوة من قبل الجمهور الذي دعا لها بالفوز والنجاح.


ودعا النائب فريج الجمهور العربي للخروج للتصويت لميرتس، للحزب الذي وضع على رأس اهدافه موضوع الشراكة العربية- اليهودية، حيث يتواجد مرشحان اثنان عربيان ضمن الخماسية الأولى.




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