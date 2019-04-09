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صورة - نتنياهو وعقيلته سارة يدليان بصوتهما في القدس



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أدلى بنيامين نتانياهو بصوته في أحد مراكز الاقتراع في القدس.




وردًا على سؤال حول نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع في التجمعات السكانية العربية أجاب نتانياهو انه يجب القيام بذلك في كافة المراكز في البلاد لضمان نزاهة العملية الانتخابية. 

نسبة التصويت منخفضة

بلغت نسبة التصويت لانتخابات الكنيست حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم أربعة وعشرين فارزة ثمانية اعشار من أصحاب حق الاقتراع مما يشكل انخفاضا بنسبة اثنين وعشر بالمائة مقارنة بالساعة ذاتها خلال انتخابات 2015 .  

حوادث مخلة العام خلال الانتخابات

ويفيد مراسلنا للشؤون الشرطة أنه حصلت عدة حوادث مخلة بالنظام العام خلال الانتخابات. ففي قرية عرابة الجليلية تم ابلاغ الشرطة بوجود علامات اطلاق نار داخل فرع تابع لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وفي الناصرة تم توقيف رئيس أحد صناديق الاقتراع بعد أن ضبط متلبسا بسرقة مغلفات تصويت. وفي قرية المزرعة في الجليل أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق شخصا انتحل هوية رئيس صندوق اقتراع. وفي هرتسليا أثيرت شبهات بارتكاب مخالفة تزوير حين تبين لأحد الناخبين أن شخصًا سبق وأن أدلى بتصويته منتحلا هويته.




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