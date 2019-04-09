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زعيمة ميرتس تمار زاندبرغ تدلي بصوتها وتدعو للتصويت من اجل اسقاط اليمين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ادلت زعيمة حزب ميرتس تمار زاندبرغ صباح اليوم الثلاثاء بصوتها في مدرسة" جرتس" في تل ابيب بحضور العشرات من نشطاء الحزب.


وقالت زاندبرغ " اعترف انني قلقة هذا الصباح فميرتس يتواجد بحسب استطلاعات الرأي الاخيرة في منطقة الخطر".


وتابعت زاندبرغ، تقول:" ميرتس هو مفتاح معسكر اليسار بأكمله، واذا سقط ميرتس فإن كل المعسكر سيسقط لذلك يجب الخروج للتصويت بكثافة لأنه بدون ميرتس لن يكون هناك تغيير في الحكومة وسيبقى اليمين بزعامة نتنياهو على سدة الحكم".




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