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حتى الان - نسبة التصويت في المجتمع العربي %20 - النسبة العامة 35%



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق
  • الناصرة 13% الطيبة 15% يافة الناصرة 12% سخنين 15% الطيرة 15% جلجولية 18% الرامة 18% أم الفحم 9%
  • حتى الان - نسبة التصويت في المجتمع العربي - النسبة العامة 35%


حصل تحسن طفيف في الساعتين الأخيرتين على نسبة التصويت في المجتمع العربي. لكن ما زلت فجوة بين نسبة 20% في البلدات العربية وبين 35% النسبة العامة.


بناءً على معطيات التصويت في معارك انتخابية سابقة، نتوقع تدفقًا أقوى للناخبين العرب في ساعات ما بعد الظهر.


واليكم بعض المعطيات:

الناصرة 13%

الطيبة 15%

يافة الناصرة 12%

سخنين 15% 

الطيرة 15% 

جلجولية 18%

الرامة 18%

أم الفحم 9% 
 




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