حتى الان - نسبة التصويت في المجتمع العربي %20 - النسبة العامة 35%

حصل تحسن طفيف في الساعتين الأخيرتين على نسبة التصويت في المجتمع العربي. لكن ما زلت فجوة بين نسبة 20% في البلدات العربية وبين 35% النسبة العامة.بناءً على معطيات التصويت في معارك انتخابية سابقة، نتوقع تدفقًا أقوى للناخبين العرب في ساعات ما بعد الظهر.واليكم بعض المعطيات:الناصرة 13%الطيبة 15%يافة الناصرة 12%سخنين 15%الطيرة 15%جلجولية 18%الرامة 18%أم الفحم 9%