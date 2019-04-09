حتى الان - نسبة التصويت في المجتمع العربي %20 - النسبة العامة 35%

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بعد إعلانِ النتائجِ الرسميةِ للانتخاباتِ العامة يبدأ رئيسُ الدولة مشاوراتٍ مع...
وصل النائب عيساوي فريج قبل قليل للإدلاء بصوته في مدرسة ابن سينا في مدينته كفر...
أدلى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتانياهو بصوته في أحد مراكز الاقتراع في...
ادلت زعيمة حزب ميرتس تمار زاندبرغ صباح اليوم الثلاثاء بصوتها في مدرسة" جرتس" في تل...
قال رئيس قائمة تحالف الموحّدة والتجمّع د. منصور عباس، حول محاولات اليمين بتشويش...
استغل الأهالي من جميع المناطق في البلاد عطلة الانتخابات اليوم وخرجوا إلى...
تجري منذ صباح اليوم انتخابات الكنيست البرلمانية ال21 حيث تشهد مدينة الناصرة...
قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر إن المعركة الانتخابية كانت...
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن...
أدلت النائبة عايدة توما-سليمان والمرشحة الثالثة في قائمة الجبهة والعربية للتغيير...