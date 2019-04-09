د . منصور عباس - سنرد على اليمين برفع نسبة التصويت

قال رئيس قائمة تحالف الموحّدة والتجمّع د. منصور عباس، حول محاولات اليمين بتشويش الانتخابات في المجتمع العربي:

حزب الليكود ومندوبيه في الصناديق يتصرفون بشكل هستيري وغير قانوني، وعلى ما يبدو انهم أدركوا ان الصوت العربي سيحسم الانتخابات وسيخسرون الأغلبية، وعلى الشرطة ألا تتقاعس عن معالجة المخالفات القانونية لمندوبي الليكود الذين يدخلون كاميرات الى مراكز التصويت.سنرد عليهم برفع نسبة التصويت. سنصوّت لتحالف الموحدة والتجمع.