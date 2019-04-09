د . منصور عباس - سنرد على اليمين برفع نسبة التصويت

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استغل الأهالي من جميع المناطق في البلاد عطلة الانتخابات اليوم وخرجوا إلى...
تجري منذ صباح اليوم انتخابات الكنيست البرلمانية ال21 حيث تشهد مدينة الناصرة...
قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر إن المعركة الانتخابية كانت...
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن...
أدلت النائبة عايدة توما-سليمان والمرشحة الثالثة في قائمة الجبهة والعربية للتغيير...
أدلى النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير بصوته صباح اليوم وذلك...
تعقيب صادر عن مقر الانتخابات المركزي لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، في الناصرة،...
يصادف اليوم ذكرى الـ 71 لمجرزة دير ياسين، والتي نفذت عام 1948 وعلى يدي كلا من مجموعتي...
افتتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع امام الناخبين في مدينة عرابة للإدلاء بأصواتهم...
تشهد مدارس مدينة ام الفحم، إقبال متواضع على صناديق الاقتراع للتصويت والمشاركة في...