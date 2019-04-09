صور - نسبة تصويت ضعيفة جدا والاف العائلات يقضون العطلة في متنزهات الشمال وبين احضان الطبيعة

استغل الأهالي من جميع المناطق في البلاد عطلة الانتخابات اليوم وخرجوا إلى المتنزهات وأحضان الطبيعة ومنطقة الجولان وجبل الشيخ لقضاء العطلة هناك .

ولا زالت نسة التصويت لانتخابات الكنيست ال 21 منخفضة جدا في ظل تخوف الأحزاب عامة والعربية خاصة من عدم اجتياز نسبة الحسم في ظل تدني نسبة التصويت .وفي حديث لمراسلينا مع بعض الأهالي الذين اختاروا ان يقضوا العطلة اليوم في الشمال اجمعوا على انهم لا يرغبون في التصويت وان امر الانتخابات للكنيست لا يعنيهم أبداً خاصة بعد تفكك القائمة المشتركة .