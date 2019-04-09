صور - اقبال ضعيف على صناديق الاقتراع في الناصرة وضبط نشطاء لليكود في معظم البلدات العربية

تجري منذ صباح اليوم انتخابات الكنيست البرلمانية ال21 حيث تشهد مدينة الناصرة إقبالا ضعيفا على صناديق الاقتراع.يشار إلى أنه في معظم البلدات العربية تم ضبط كاميرات خفية مع مندوبي أحزاب يمينية خصوصا لناشطين من الليكود من ضمن المناطق التي ضبط فيها ناشطين مدرسة ابن سينا ومدرسة ابن خلدون الى جانب بلدات عديدة منها طمرة ومجد الكروم.