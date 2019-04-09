تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-09 12:29:26 د . منصور عباس - سنرد على اليمين برفع نسبة التصويت |  2019-04-09 11:57:17 صور - نسبة تصويت ضعيفة جدا والاف العائلات يقضون العطلة في متنزهات الشمال وبين احضان الطبيعة |  2019-04-09 11:31:38 صور - اقبال ضعيف على صناديق الاقتراع في الناصرة وضبط نشطاء لليكود في معظم البلدات العربية |  2019-04-09 11:04:20 رئيس لجنة الانتخابات المركزية يصف المعركة الانتخابية بالعاصفة |  2019-04-09 10:54:44 البرغوثي: لا فرق بين نتنياهو وغانتس كلاهما يروجان لاستمرار الاحتلال و الأبرتهايد |  2019-04-09 10:50:10 عايدة توما-سليمان تدلي بصوتها وتؤكد : ستكون اصواتنا اسواطا في وجه اليمين والفاشيّة |  2019-04-09 10:04:38 صور - النائب عودة يدلي بصوته ويحثّ الجمهور على التصويت بقوة |  2019-04-09 10:00:27 صور- كاميرات مراقبة سرية مع نشطاء الليكود في مراقز الاقتراع وعضب عارم من قبل الاهالي |  2019-04-09 09:53:43 71 عاما على مجزرة دير ياسين |  2019-04-09 09:41:12 صور - فتح صناديق الاقتراع في عرابة واقبال ضعيف |  2019-04-09 09:37:09 صور - اقبال متواضع جدا على صناديق الاقتراع في ام الفحم |  2019-04-09 07:51:49 صمود فلسطين ورافعتها الأردنية - حمادة فراعنة |  2019-04-09 07:41:53 حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع |  2019-04-09 07:40:29 ترامب: قراري حول الجولان اتخذته بعد درس سريع في التاريخ تلقيته من صهري وسفيرنا في إسرائيل وآخرين |  2019-04-09 07:36:59 انطلاق الانتخابات للكنيست ال 21 وفتح صناديق الاقتراع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - اقبال ضعيف على صناديق الاقتراع في الناصرة وضبط نشطاء لليكود في معظم البلدات العربية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




تجري منذ صباح اليوم انتخابات الكنيست البرلمانية ال21 حيث تشهد مدينة الناصرة إقبالا ضعيفا على صناديق الاقتراع.


يشار إلى أنه في معظم البلدات العربية تم ضبط كاميرات خفية مع مندوبي أحزاب يمينية خصوصا لناشطين من الليكود من ضمن المناطق التي ضبط فيها ناشطين مدرسة ابن سينا ومدرسة ابن خلدون الى جانب بلدات عديدة منها طمرة ومجد الكروم.




كلمات متعلقة

صور, -, اقبال, ضعيف, على, صناديق, الاقتراع, في, الناصرة, وضبط, نشطاء, لليكود, في, معظم, البلدات, العربية,

تابعونــا

د . منصور عباس - سنرد على اليمين برفع نسبة التصويت د . منصور عباس - سنرد على اليمين برفع نسبة التصويت 2019-04-09 | 12:29:26

قال رئيس قائمة تحالف الموحّدة والتجمّع د. منصور عباس، حول محاولات اليمين بتشويش...

صور - نسبة تصويت ضعيفة جدا والاف العائلات يقضون العطلة في متنزهات الشمال وبين احضان الطبيعة صور - نسبة تصويت ضعيفة جدا والاف العائلات يقضون العطلة في متنزهات الشمال وبين احضان الطبيعة 2019-04-09 | 11:57:17

استغل الأهالي من جميع المناطق في البلاد عطلة الانتخابات اليوم وخرجوا إلى...

رئيس لجنة الانتخابات المركزية يصف المعركة الانتخابية بالعاصفة رئيس لجنة الانتخابات المركزية يصف المعركة الانتخابية بالعاصفة 2019-04-09 | 11:04:20

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر إن المعركة الانتخابية كانت...

البرغوثي: لا فرق بين نتنياهو وغانتس كلاهما يروجان لاستمرار الاحتلال و الأبرتهايد البرغوثي: لا فرق بين نتنياهو وغانتس كلاهما يروجان لاستمرار الاحتلال و الأبرتهايد 2019-04-09 | 10:54:44

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن...

عايدة توما-سليمان تدلي بصوتها وتؤكد : ستكون اصواتنا اسواطا في وجه اليمين والفاشيّة عايدة توما-سليمان تدلي بصوتها وتؤكد : ستكون اصواتنا اسواطا في وجه اليمين والفاشيّة 2019-04-09 | 10:50:10

أدلت النائبة عايدة توما-سليمان والمرشحة الثالثة في قائمة الجبهة والعربية للتغيير...

صور - النائب عودة يدلي بصوته ويحثّ الجمهور على التصويت بقوة صور - النائب عودة يدلي بصوته ويحثّ الجمهور على التصويت بقوة 2019-04-09 | 10:04:38

أدلى النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير بصوته صباح اليوم وذلك...

صور- كاميرات مراقبة سرية مع نشطاء الليكود في مراقز الاقتراع وعضب عارم من قبل الاهالي صور- كاميرات مراقبة سرية مع نشطاء الليكود في مراقز الاقتراع وعضب عارم من قبل الاهالي 2019-04-09 | 10:00:27

تعقيب صادر عن مقر الانتخابات المركزي لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، في الناصرة،...

71 عاما على مجزرة دير ياسين 71 عاما على مجزرة دير ياسين 2019-04-09 | 09:53:43

يصادف اليوم ذكرى الـ 71 لمجرزة دير ياسين، والتي نفذت عام 1948 وعلى يدي كلا من مجموعتي...

صور - فتح صناديق الاقتراع في عرابة واقبال ضعيف صور - فتح صناديق الاقتراع في عرابة واقبال ضعيف 2019-04-09 | 09:41:12

افتتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع امام الناخبين في مدينة عرابة للإدلاء بأصواتهم...

صور - اقبال متواضع جدا على صناديق الاقتراع في ام الفحم صور - اقبال متواضع جدا على صناديق الاقتراع في ام الفحم 2019-04-09 | 09:37:09

تشهد مدارس مدينة ام الفحم، إقبال متواضع على صناديق الاقتراع للتصويت والمشاركة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس اشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة مجدي سالم دير حنا شهادة الطب تخرج يحضران حفل ياش جامعة رومانيا يتسلما شهادته أحمد نعامنة مدير عرابة حفل تكريم تقاعد مربي مدرسة قرية عائلة اصابة خطيرة حادث طرق دهس سيارة كفر مندا طفلة مستشفى اسعاف شرطة شعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي 5 اصابات حرجة خطيرة حادث طرق مروع قرب برطعة كفر قرع سيارة سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدممأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله مسدس ذخيرة طالب عربي شرقي القدس مؤسسة تربوية علاجية تفتيش مصادرة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com