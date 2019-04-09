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رئيس لجنة الانتخابات المركزية يصف المعركة الانتخابية بالعاصفة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر إن المعركة الانتخابية كانت عاصفة بكل تأكيد، الا انها تميزت بتراجع اعمال العنف مقارنة بانتخابات سابقة. 



وفي سياق مقابلة مع إذاعة (كان) صباح اليوم اعرب ميلتسر عن اسفه لتجاوز غالبية القوائم الأنظمة الانتخابية. 


وأشار الى العديد من المظاهر في شبكات التواصل الاجتماعي التي كان من المفضل الا تحدث. وفيما يخص المساعدة التي قدمتها على ما يبدو الولايات المتحدة وروسيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال إعادة رفات جندي الجيش زخاريا باومل والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان، رأى ميلتسر ان الخشية لا تكمن من تدخلات أجنبية جلية في الانتخابات بل من تلك الخفية والسرية.




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