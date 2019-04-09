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البرغوثي: لا فرق بين نتنياهو وغانتس كلاهما يروجان لاستمرار الاحتلال و الأبرتهايد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الفلسطينيين لا يراهنون على أي تغيير في إسرائيل نتيجة الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري اليوم.



وأضاف البرغوثي أننا لا نرى فرقا بين نتنياهو و غانتس أو بين معسكر الليكود و معسكر أبيض أزرق فكلاهما يروج لاستمرار الاحتلال، والاستعمار الاستيطاني، و نظام الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني.


و أشار البرغوثي الى تصريحات نتنياهو الأخيرة بضم كل المستوطنات و ذلك يعني ضم الضفة الغربية بكاملها و تحطيم امكانية قيام دولة فلسطينية .


كما لفت الى تصريحات غانتس و أقطاب معسكره من يعالون الى لبيد برفض تقسيم القدس ورفض حل متفاوض عليه، ورفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة و الاصرار على اجراءات أحادية إسرائيلية.


و اختتم البرغوثي تصريحه بالقول: لا أمل يرجى من هذه الانتخابات فالمنافسة الرئيسية بين عنصريين يمينيين متطرفين، وعنصريين يمينيين متطرفين أيدي معظمهم  ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني.




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