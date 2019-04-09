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عايدة توما-سليمان تدلي بصوتها وتؤكد : ستكون اصواتنا اسواطا في وجه اليمين والفاشيّة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أدلت النائبة عايدة توما-سليمان والمرشحة الثالثة في قائمة الجبهة والعربية للتغيير بصوتها صباح اليوم في مدينتها عكّا، ودعت جماهير شعبنا الى الخروج والادلاء بأصواتهم للأحزاب الوطنية مؤكدة أنه "أمامنا اليوم فرصة لتوجيه اصواتنا كأسواط في وجه اليمين والفاشية ومحاولات نزع الشرعية عن مكانتنا ووجودنا كمواطنين متساوين وأهل هذه البلاد."



وأضافت توما-سليمان "منذ أربع سنوات أخذ التحريض ضدنا كمواطنين عرب منحنى آخر وخطير جدًا في محاولة لتحويلنا لرعايا داخل وطننا، وتصوير ممارستنا لحقنا الطبيعي كأنه جريمة. هذه التحريضات اخذت شكلًا اخر صباح اليوم حين دخل بلداتنا قطعان اليمين مزودين بكاميرات وادوات تنصت في محاولة لوضعنا في خانة المزورين."


وانهت توما-سليمان "نتوخد اليوم امام قطعان اليمين، ونلقي بكل ثقلنا ووزنا السياسي لنثبت أننا أهل البلاد ولن نترك أي من ميادين نضالنا لأحفاد كهانا وبقيّة الفاشيين والعنصريين. نحن في الجبهة والعربيّة للتغيير نقدم لكم منتخب سيحمل همومكم اليوميّة والقومية مسؤولية في رقبته ويجعل صوتكم سوط في وجه اليمين"




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