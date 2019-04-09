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صور - النائب عودة يدلي بصوته ويحثّ الجمهور على التصويت بقوة



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أدلى النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير بصوته صباح اليوم وذلك في مدينة حيفا، ودعا النائب عودة كافة الجماهير العربية للمشاركة الفعّالة في العمليّة الإنتخاباتيّة مشددًّا على أهمية الصوت العربي من أجل إسقاط نتنياهو واليمين المتطرف.


وقال النائب عودة فور خروجه من صندوق الإقتراع: "من لا يصوّت يصوّت فعلًا! ويصوّت سلبيًا لمن لا يريد. سواء صوّتت أم لم تصوّت سيبقى عدد أعضاء الكنيست ١٢٠!! ولن نترك فراغًا تملؤه الأحزاب الصهيونية وغلاة اليمين.


قانون القومية يريد الدولة لليهود وفقط لليهود كما أوضح نتنياهو قبل أسبوع. نحن سنلقي بكل ثقلنا لنفرض على نتنياهو وعلى العنصريين عكس ما يريدون. سنفرض عليهم واقعًا ثنائيّ القومية.


وأضاف النائب عودة: "الحلّ ليس التراجع عن حضورنا الوطني، بل تكثيفه! الحلّ ليس أن يتنازل القاضي العربي الوحيد في المحكمة العليا، رغم أنها محكمة اتخذت قرارات عنصرية، بل أن يصبح قاضيان وثلاثة وأربعة من العرب! الحل ليس انسحاب المحاضرين العرب من الجامعات الإسرائيلية بل زيادة عددهم. الحل ليس أن يتنازل الموظفون العرب في الوزارات والمؤسسات الحكومية جراء العنصرية بل زيادة عددهم، الحلّ هو فرض واقع ثنائي القومية في كل المؤسسات."


*اللامبالاة واليأس سيساهمان بأن يكون الكاهانيون والفاشيون وزراء معارف وداخلية وإسكان*


وانهى عودة: "هناك من يريدنا أن نكون مواطنين درجة ب أو حتى غير مواطنين. عندما نصوّت أقلّ من المواطنين اليهود بشكل دائم. فهل نحن بأيدينا نضع أنفسنا مواطنين درجة ب بنسبة المصوّتين؟! لنكن درجة أ بالتصويت! كما كل مجموعة مضطهَدة بالعالم، لأنها تسعى لتغيير واقعها، وهي بحاجة إلى تغيير هذا الواقع أكثر من المجموعة المهيمِنة، اللامبالاة واليأس سيساهمان بأن يكون الكاهانيون والفاشيون وزراء معارف وداخلية وإسكان.. هذه مسؤوليتنا ان نحمي أولادنا من عنصرية أشد وأخطر.نتنياهو الذي رفع نسبة الحسم ويستميت أن نكون خارج الكنيست، والذي حرّض علينا كل هذا التحريض يستحق منا موقفًا كريمًا بأن نُعلِّم الجميع: من يحرّض علينا ويعادينا فنحن اللذين نسقطه!"




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