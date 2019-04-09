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صورة - كاميرات مراقبة سرية مع نشطاء الليكود في مراقز الاقتراع وعضب عارم من قبل الاهالي



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تعقيب صادر عن مقر الانتخابات المركزي لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، في الناصرة، وبعد وصول إفادات من نشطاء وناخبين عن تواجد مكثف لقطعان اليمين في صناديق الاقتراع في البلدات العربية مزودون بكاميرات وأجهزة تجسس وتصوير: 


*هذه محاولات بائسة لقطعان اليمين المنفلت لاستفزاز المواطنين العرب داخل البلدات العربية وفي اليوم الذي ندعو في للتصويت ضد اليمين وضد من يرهب المواطنين العرب ويستمر في الاستيطان والاحتلال. هذه الاستفزازات لن و تردع جماهيرنا عن ممارسة حقها في التصويت*.


لقد قمنا بتقديم شكوى للجنة الانتخابات المركزية وقد نجحنا في جميع المواقع في تدارك الموقف وعدم السماح بتطوّره لاستفزاز عنيف. هو إسقاط نتنياهو اليوم وتحصيل أكبر عدد من المقاعد للقوى العربية والديمقراطية في البلاد.




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