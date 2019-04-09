صورة - كاميرات مراقبة سرية مع نشطاء الليكود في مراقز الاقتراع وعضب عارم من قبل الاهالي

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أدلى النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير بصوته صباح اليوم وذلك...
يصادف اليوم ذكرى الـ 71 لمجرزة دير ياسين، والتي نفذت عام 1948 وعلى يدي كلا من مجموعتي...
افتتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع امام الناخبين في مدينة عرابة للإدلاء بأصواتهم...
تشهد مدارس مدينة ام الفحم، إقبال متواضع على صناديق الاقتراع للتصويت والمشاركة في...
الثلاثاء 2019/04/09: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح...
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم في تمام الساعة السابعة صباحا، على أن...
تجرى اليوم الثلاثاء الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين وستفتح مراكز الاقتراع...
اصيب 3 شبان بجراح وصفت بالمتوسطة أثر شجار عائلي في مدينة سخنين مساء اليوم الاثنين ,...
جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل أنه خلال البحث عن مشتبه متهرب من الاجراءات...
بالتنسيق مع الاستاذ فوزي نادر محاميد المسؤول عن التطوع في المدرسة وبالتنسيق مع...