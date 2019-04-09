تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-09 10:04:38 صور - النائب عودة يدلي بصوته ويحثّ الجمهور على التصويت بقوة |  2019-04-09 10:00:27 صورة - كاميرات مراقبة سرية مع نشطاء الليكود في مراقز الاقتراع وعضب عارم من قبل الاهالي |  2019-04-09 09:53:43 71 عاما على مجزرة دير ياسين |  2019-04-09 09:41:12 صور - فتح صناديق الاقتراع في عرابة واقبال ضعيف |  2019-04-09 09:37:09 صور - اقبال متواضع جدا على صناديق الاقتراع في ام الفحم |  2019-04-09 07:51:49 صمود فلسطين ورافعتها الأردنية - حمادة فراعنة |  2019-04-09 07:41:53 حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع |  2019-04-09 07:40:29 ترامب: قراري حول الجولان اتخذته بعد درس سريع في التاريخ تلقيته من صهري وسفيرنا في إسرائيل وآخرين |  2019-04-09 07:36:59 انطلاق الانتخابات للكنيست ال 21 وفتح صناديق الاقتراع |  2019-04-09 01:03:17 اليوم:انطلاق انتخابات الكنيست .. 6.3 مليون اسرائيلي سيتوجهون للتصويت |  2019-04-08 21:42:48 ريال مدريد: لا مجال للجنون في صفقة هازارد |  2019-04-08 21:41:43 حملة توعية واسعة في أستراليا مع ارتفاع إصابات الحصبة |  2019-04-08 21:39:24 الولايات المتحدة تعلن عن الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية |  2019-04-08 21:34:15 اصابة 3 اشخاص خلال شجار في سخنين |  2019-04-08 19:00:11 طمرة:مصادرة نصف طن من اللحوم في ساحة منزل خلال البحث عن مشتبه |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

71 عاما على مجزرة دير ياسين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يصادف اليوم ذكرى الـ 71 لمجرزة دير ياسين، والتي نفذت عام 1948 وعلى يدي كلا من مجموعتي " الأرغون" والتي كان يتزعمها مناحيم بيغن، و "شتيرن" والتي كان يترأسها إسحق شامير وبدعم من قوات البالماخ.



في ذلك الوقت، ووفق شهادات الناجين، فإن الهجوم الارهابي على قرية دير ياسين، الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة، بدأ قرابة الساعة الثالثة فجرا، لكن الصهاينة في حينه تفاجأوا بنيران الأهالي التي لم تكن في الحسبان، وسقط من اليهود 4 قتلى، وما لا يقل عن 32 جريحا.


بعد ذلك طلبت العصابات المساعدة من قيادة "الهاجاناه" في القدس وجاءت التعزيزات، وتمكّنوا من استعادة جرحاهم وفتح الأعيرة النارية على الأهالي دون تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة.




كلمات متعلقة

71, عاما, على, مجزرة, دير, ياسين,

تابعونــا

صور - النائب عودة يدلي بصوته ويحثّ الجمهور على التصويت بقوة صور - النائب عودة يدلي بصوته ويحثّ الجمهور على التصويت بقوة 2019-04-09 | 10:04:38

أدلى النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير بصوته صباح اليوم وذلك...

صورة - كاميرات مراقبة سرية مع نشطاء الليكود في مراقز الاقتراع وعضب عارم من قبل الاهالي صورة - كاميرات مراقبة سرية مع نشطاء الليكود في مراقز الاقتراع وعضب عارم من قبل الاهالي 2019-04-09 | 10:00:27

تعقيب صادر عن مقر الانتخابات المركزي لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، في الناصرة،...

صور - فتح صناديق الاقتراع في عرابة واقبال ضعيف صور - فتح صناديق الاقتراع في عرابة واقبال ضعيف 2019-04-09 | 09:41:12

افتتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع امام الناخبين في مدينة عرابة للإدلاء بأصواتهم...

صور - اقبال متواضع جدا على صناديق الاقتراع في ام الفحم صور - اقبال متواضع جدا على صناديق الاقتراع في ام الفحم 2019-04-09 | 09:37:09

تشهد مدارس مدينة ام الفحم، إقبال متواضع على صناديق الاقتراع للتصويت والمشاركة في...

حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع 2019-04-09 | 07:41:53

الثلاثاء 2019/04/09: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح...

انطلاق الانتخابات للكنيست ال 21 وفتح صناديق الاقتراع انطلاق الانتخابات للكنيست ال 21 وفتح صناديق الاقتراع 2019-04-09 | 07:36:59

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم في تمام الساعة السابعة صباحا، على أن...

اليوم:انطلاق انتخابات الكنيست .. 6.3 مليون اسرائيلي سيتوجهون للتصويت اليوم:انطلاق انتخابات الكنيست .. 6.3 مليون اسرائيلي سيتوجهون للتصويت 2019-04-09 | 01:03:17

تجرى اليوم الثلاثاء الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين وستفتح مراكز الاقتراع...

اصابة 3 اشخاص خلال شجار في سخنين اصابة 3 اشخاص خلال شجار في سخنين 2019-04-08 | 21:34:15

اصيب 3 شبان بجراح وصفت بالمتوسطة أثر شجار عائلي في مدينة سخنين مساء اليوم الاثنين ,...

طمرة:مصادرة نصف طن من اللحوم في ساحة منزل خلال البحث عن مشتبه طمرة:مصادرة نصف طن من اللحوم في ساحة منزل خلال البحث عن مشتبه 2019-04-08 | 19:00:11

جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل أنه خلال البحث عن مشتبه متهرب من الاجراءات...

طالبات ثانوية خديجة ام الفحم يقمن بمشروع يوم الاعمال الخيرية بالمدرسة بالتنسيق مع جمعية "الروح الطيبة" طالبات ثانوية خديجة ام الفحم يقمن بمشروع يوم الاعمال الخيرية بالمدرسة بالتنسيق مع جمعية "الروح الطيبة" 2019-04-08 | 18:54:21

بالتنسيق مع الاستاذ فوزي نادر محاميد المسؤول عن التطوع في المدرسة وبالتنسيق مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر محلات مفروشات بيتزا ام الفحم حريق اضرار جسيمة دون اصابات الاطفاء محمد يوسف قدم مرشح رئاسة انتخابات كفر مندا اجتماع نسائي انتخابي قرية عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم كفر كنا شارع ازالة اثار تنظيف المواجهات سيارة محروقة مجلس محلي الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة اضراب عام يشمل المدارس الثلاثاء مظاهرة سخنين المتابعة الأربعاء المقبل بداية تداول ورقة مالية جديدة فئة 200 شيكلكريات انا ظنا منه انه عربي طعن يهودي تمديد اعتقال احتراق بيت دالية الكرمل اطفاء حريق اخماد نيران اشتعلت اصابات قرية اضرارالشرطة تفتيش ملابس توصيات رفع توسع صلاحياتها سلاح جسم احتراق شاحنة شارع ام الفحم ميعامي اضرار دون اصابات جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةاصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com