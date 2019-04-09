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صور - فتح صناديق الاقتراع في عرابة واقبال ضعيف



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



افتتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع امام الناخبين في مدينة عرابة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الحادية والعشرين. 


وتشهد مدينة عرابة اقبالا ضعيفا على صناديق الاقتراع في الساعات الاولى من فتحها 


وتستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلاً. 


وتخوض الانتخابات أربعون قائمة. وتشير استطلاعات الرأي العام الى ان نحو ثلث هذا العدد فقط سيتجاوز نسبة الحسم.




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