صور - اقبال متواضع جدا على صناديق الاقتراع في ام الفحم

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وافتتحت الصناديق في مدينة ام الفحم، قبل ساعةتين وذلك لاتاحة المجال امام المواطنين لممارسة حقّهم الديمقراطي في التصويت.ومن المتوقّع ارتفاع نسبة التصويت خلال ساعات النهار المقبلة.وكان من بين المصوتين رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي محاميد

تشهد مدارس مدينة ام الفحم، إقبال متواضع على صناديق الاقتراع للتصويت والمشاركة في انتخابات الكنيست.

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