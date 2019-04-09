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حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع



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الثلاثاء 2019/04/09: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية،  والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2019/04/10:يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج..


الخميس 2019/04/11: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.




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