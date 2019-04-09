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انطلاق الانتخابات للكنيست ال 21 وفتح صناديق الاقتراع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق
  • اكثر من 10 الاف مركز اقتراع في انحاء البلاد تفتح ابوابها الساعة 7:00 من صباح اليوم وعملية التصويت تستمر حتى العاشرة مساءً
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم  في تمام  الساعة السابعة صباحا، على أن تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلا .ويخوض الانتخابات أربعون حزبا، ولكنه يُتوقع - حسب استطلاعات الرأي العام - أن يتجاوز نحو ثلث هذا العدد فقط نسبة الحسم. 


ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي ستة ملايين و 340 ألفا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد 10720.


كيف تنفذ حقك في التصويت ؟

ويشار الى كل ناخب باستثناء بعض الحالات يسمح له بالادلاء بصوته في مركز الاقتراع المحدد له والذي تم ابلاغه به في الرسالة الى الناخب كما يتسنى الاستفسار عن هذا المركز في موقع الانترنيت التابع للجنة الانتخابات المركزية او على رقم الهاتف التالي - 1801700202 . ويتعين على الناخب ان يبرز امام اعضاء لجنة مركز الاقتراع بطاقة الهوية او جواز السفر او رخصة السياقة بغية التاكد من هويته .


ويتعين على الناخب ان يختار بطاقة تصويت واحدة فقط تحمل رمز (احرف) ووصف القائمة التي يريد انتخابها ليدخلها في الظرف الخاص الذي تسلمه من لجنة الاقتراع . ويسمح للناخب ، اذا لم يجد بطاقات القائمة التي يريد انتخابها رسم رمزها باللغتين العبرية او العربية فقط على بطاقة بيضاء ثم يقوم بوضع الظرف في صندوق الاقتراع .

ويذكر ان وسائط النقل العامة والمواصلات العامة ستكون مجانية طيلة ساعات الانتخابات 

نسبة الحسم 


ويشار الى ان نسبة الحسم تبلغ حاليا 3.25% من مجمل الاصوات وان الاصوات التي تحصل عليها القوائم التي لا تتجاوز هذه النسبة تذهب هدرا ولا تؤخذ بالحسبان




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