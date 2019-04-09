انطلاق, الانتخابات, للكنيست, ال, 21, وفتح, صناديق, الاقتراع,

كلمات متعلقةانطلاق, الانتخابات, للكنيست, ال, 21, وفتح, صناديق, الاقتراع,
أدلى النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير بصوته صباح اليوم وذلك...
تعقيب صادر عن مقر الانتخابات المركزي لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، في الناصرة،...
يصادف اليوم ذكرى الـ 71 لمجرزة دير ياسين، والتي نفذت عام 1948 وعلى يدي كلا من مجموعتي...
افتتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع امام الناخبين في مدينة عرابة للإدلاء بأصواتهم...
تشهد مدارس مدينة ام الفحم، إقبال متواضع على صناديق الاقتراع للتصويت والمشاركة في...
الثلاثاء 2019/04/09: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح...
تجرى اليوم الثلاثاء الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين وستفتح مراكز الاقتراع...
اصيب 3 شبان بجراح وصفت بالمتوسطة أثر شجار عائلي في مدينة سخنين مساء اليوم الاثنين ,...
جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل أنه خلال البحث عن مشتبه متهرب من الاجراءات...
بالتنسيق مع الاستاذ فوزي نادر محاميد المسؤول عن التطوع في المدرسة وبالتنسيق مع...