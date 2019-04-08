ريال, مدريد:, لا, مجال, للجنون, في, صفقة, هازارد,

ما يزال انتقال البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلسي، إلى ريال مدريد محل شد، وجذب بين إدارتي الناديين، الأمر الذي ركزت عليه من جديد تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن طموحات بلوز في الحصول على مقابل ضخم لرحيل نجمه الأول يصطدم بتعنت الريال الذي لا ترى إدارته جدوى من إنفاق مبالغ باهظة لتأمين الصفقة، ونقل اللاعب الدولي إلى ملعب سانتياجو برنابيو، في الموسم المقبل، خاصة أن عقد هازارد ينتهي مع تشيلسي بعد موسم واحد، في صيف 2020.إدارة ريال مدريد ليست على استعداد لفتح مجال للجنون في صفقة هازارد، وبناءً على ذلك لن يدفع نادي العاصمة الإسبانية مبلغ الـ116 مليون يورو، التي يطلبها تشيلسي لرحيل هازارد، بحسب الصحيفة الإنجليزية.وأضافت: "إدارة ريال مدريد ترفض دفع هذا المبلغ خاصة، أن عقد هازارد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويريد النادي الإسباني من اللاعب أن يفرض رغبته، ويطالب بالرحيل، إذا لم تتخلَ إدارة البلوز عن طلباتها المالية المبالغ فيها (من وجهة نظر الريال)".كان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قد صرح أخيرًا أنه يتابع هازارد منذ أن كان لاعبًا في الدوري الفرنسي مع ليل، مؤكدًا إعجابه الشديد بأداء، ومهارات اللاعب البلجيكي.وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن هناك من بين مسؤولي ريال مدريد من يعتقدون أن إتمام صفقة هازارد مسألة وقت، وربما يوقع اللاعب قبل فتح باب الانتقالات الصيفية.