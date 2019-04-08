تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-08 21:42:48 ريال مدريد: لا مجال للجنون في صفقة هازارد |  2019-04-08 21:41:43 حملة توعية واسعة في أستراليا مع ارتفاع إصابات الحصبة |  2019-04-08 21:39:24 الولايات المتحدة تعلن عن الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية |  2019-04-08 21:34:15 اصابة 3 اشخاص خلال شجار في سخنين |  2019-04-08 19:00:11 طمرة:مصادرة نصف طن من اللحوم في ساحة منزل خلال البحث عن مشتبه |  2019-04-08 18:54:21 طالبات ثانوية خديجة ام الفحم يقمن بمشروع يوم الاعمال الخيرية بالمدرسة بالتنسيق مع جمعية "الروح الطيبة" |  2019-04-08 18:53:02 تحالف الجبهة والعربية للتغيير يختتم حملته الانتخابية في أم الفحم بمهرجان حاشد‎ |  2019-04-08 18:51:48 في الجلبوع: المشاريع التربوية مستمرة .. و "معابر" لبناء أفضل مستقبل |  2019-04-08 18:45:19 الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا تنظم اليوم الأكاديمي المفتوح في منطقة الجنوب |  2019-04-08 18:06:10 وفاة شخص اثر حريق في شقة سكنية بالقدس |  2019-04-08 15:50:19 موسكو مستعدة للوساطة من أجل التسوية في ليبيا |  2019-04-08 15:50:15 لجنة المعلمين في المدرسة الاأسقفية شفاعمرو تستنكر الاعتداء على مديرها لمربي فاروق فرهود |  2019-04-08 14:50:01 خبير طيران يقدم فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية |  2019-04-08 14:50:05 فيديو - مشادات كلامية بين مقدسيين وعضو الكنيست اليميني اورن حزان واعتقال شابين من القدس |  2019-04-08 14:11:30 انخفاض الليرة بعد تصريحات أردوغان |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد: لا مجال للجنون في صفقة هازارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ما يزال انتقال البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلسي، إلى ريال مدريد محل شد، وجذب بين إدارتي الناديين، الأمر الذي ركزت عليه من جديد تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن طموحات بلوز في الحصول على مقابل ضخم لرحيل نجمه الأول يصطدم بتعنت الريال الذي لا ترى إدارته جدوى من إنفاق مبالغ باهظة لتأمين الصفقة، ونقل اللاعب الدولي إلى ملعب سانتياجو برنابيو، في الموسم المقبل، خاصة أن عقد هازارد ينتهي مع تشيلسي بعد موسم واحد، في صيف 2020.
إدارة ريال مدريد ليست على استعداد لفتح مجال للجنون في صفقة هازارد، وبناءً على ذلك لن يدفع نادي العاصمة الإسبانية مبلغ الـ116 مليون يورو، التي يطلبها تشيلسي لرحيل هازارد، بحسب الصحيفة الإنجليزية.
وأضافت: "إدارة ريال مدريد ترفض دفع هذا المبلغ خاصة، أن عقد هازارد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويريد النادي الإسباني من اللاعب أن يفرض رغبته، ويطالب بالرحيل، إذا لم تتخلَ إدارة البلوز عن طلباتها المالية المبالغ فيها (من وجهة نظر الريال)".
كان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قد صرح أخيرًا أنه يتابع هازارد منذ أن كان لاعبًا في الدوري الفرنسي مع ليل، مؤكدًا إعجابه الشديد بأداء، ومهارات اللاعب البلجيكي.
وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن هناك من بين مسؤولي ريال مدريد من يعتقدون أن إتمام صفقة هازارد مسألة وقت، وربما يوقع اللاعب قبل فتح باب الانتقالات الصيفية.
ريال مدريد: لا مجال للجنون في صفقة هازارد




كلمات متعلقة

ريال, مدريد:, لا, مجال, للجنون, في, صفقة, هازارد,

تابعونــا

كمبيوتر خارق يحدد طرفي نهائي دوري الأبطال والفائز كمبيوتر خارق يحدد طرفي نهائي دوري الأبطال والفائز 2019-04-08 | 15:50:19

مع اقتراب مشوار دوري أبطال أوروبا من نهايته، ترتفع وتيرة التوقعات بشأن الفريق...

فينيسيوس يسابق الزمن من أجل العودة لريال مدريد فينيسيوس يسابق الزمن من أجل العودة لريال مدريد 2019-04-08 | 14:50:58

يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، مرحلة التعافي من الإصابة التي...

4 أسباب وراء تمسك زيدان باقتناص بوجبا 4 أسباب وراء تمسك زيدان باقتناص بوجبا 2019-04-08 | 14:10:40

يُصر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على ضم مواطنه...

مدافع ليفربول ينشر فيديو "صلاح ودراجته".. ونجم مصر يعلق مدافع ليفربول ينشر فيديو "صلاح ودراجته".. ونجم مصر يعلق 2019-04-08 | 13:00:00

نشر مدافع ليفربول، ديان لوفرين، مقطع فيديو يظهر فيه للوهلة الأولى النجم المصري...

مدرب برشلونة - أصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا مدرب برشلونة - أصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا 2019-04-08 | 11:20:20

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه على...

ماني في طريقه إلى ريال مدريد.. وليفربول يحدد البديل ماني في طريقه إلى ريال مدريد.. وليفربول يحدد البديل 2019-04-08 | 10:00:34

يبدو أن إدارة ليفربول الإنجليزي تترقب بقوة مغادرة مهاجمها النجم السنغالي، ساديو...

ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي 2019-04-08 | 08:48:00

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الراتب المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد،...

ريال مدريد حائر بين غضب الجمهور وتكلفة خروج بيل ريال مدريد حائر بين غضب الجمهور وتكلفة خروج بيل 2019-04-07 | 21:08:34

شهدت مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو أمس السبت، خلال مواجهة ريال مدريد وإيبار،...

مانشستر يونايتد يستعد لغدر دي خيا مانشستر يونايتد يستعد لغدر دي خيا 2019-04-07 | 13:06:47

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الخطة البديلة التي يضعها نادي مانشستر...

ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي 2019-04-07 | 11:08:03

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الراتب المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكرمواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية مهرجان التسوق النسائي طرعان رنا نصار مركز جماهيري مشاركة واسعة تقطيع عشرات اشجار الزيتون الرينة جيوسي شاب استدعاء الشرطة تحقيق تدشين شارع 6 مقطع مفترق عميعاد جولاني مسكنة بدون اشارات ضوئية علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلمفرق الموت مظاهرة احتجاج شارع شقيب السلام قرب منطقة النقب حوادث طرقأشعل فريق برشلونة المنافسة أكثر على لقب الدوري الإسباني بالسقوط للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في المبارالطيبة مشتبه رفع صور حميمية انستغرام فيسبوك صديقته السابقة الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول احتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد سطو مسلح فرع بنك مدينة حيفا مسلح سرقة مبلغ من المال فر هاربا فسوطة مناولة اولى منح 57 طفلا طفلة طفلة قرية ابناء الرعية المطران يقعوني مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع شارع 31 عراد الجنوب النقب شرطة اسعاف سيارة شاحنة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com