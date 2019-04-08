الولايات, المتحدة, تعلن, عن, الحرس, الثوري, الايراني, منظمة, ارهابية,

في خطوة غير مسبوقة تستهدف قوة عسكرية نظامية، أعلنت الإدارة الأمريكية مساء اليوم عن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ويُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الموقّع بين الدول الكبرى وطهران، وفرضت عقوبات اقتصادية خانقة على نظام الملالي. وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ان الحرس الثوري ينتهك القانون الدولي ويمول الارهاب كما انه مسؤول عن اعتثال عدد من الرعايا الامريكيين في ايران . ودعا وزير الخارجية الامريكي دول العالم الى الحذو حذو بلاد وحذر مصارف ومؤسسات مالية في العالم من مغبة التعامل مع الحرس الايراني كما انه اوضح للبنان ان واشنطن لن تسلم باستمرار تعاظم منظمة حزب الله هذا، ويستمر تدهور قيمة العملة الإيرانية حيث هبط سعر صرفها منذ صباح أمس الأول السبت بنسبة أكثر من 5% وبِيع الدولار الواحد اليوم ب 14,300 تومان.