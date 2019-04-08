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اصابة 3 اشخاص خلال شجار في سخنين



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اصيب 3 شبان بجراح وصفت بالمتوسطة أثر شجار عائلي في مدينة سخنين مساء اليوم الاثنين , الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي قامت بنقل المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة 3 اشخاص خلال شجار في سخنين




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