اصابة, 3, اشخاص, خلال, شجار, في, سخنين,

اصيب 3 شبان بجراح وصفت بالمتوسطة أثر شجار عائلي في مدينة سخنين مساء اليوم الاثنين , الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي قامت بنقل المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .

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طمرة:مصادرة نصف طن من اللحوم في ساحة منزل خلال البحث عن مشتبه 2019-04-08 | 19:00:11 جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل أنه خلال البحث عن مشتبه متهرب من الاجراءات...

طالبات ثانوية خديجة ام الفحم يقمن بمشروع يوم الاعمال الخيرية بالمدرسة بالتنسيق مع جمعية "الروح الطيبة" 2019-04-08 | 18:54:21 بالتنسيق مع الاستاذ فوزي نادر محاميد المسؤول عن التطوع في المدرسة وبالتنسيق مع...

تحالف الجبهة والعربية للتغيير يختتم حملته الانتخابية في أم الفحم بمهرجان حاشد‎ 2019-04-08 | 18:53:02 شهدت مدينة أم الفحم مساء أمس مهرجانًا انتخابيًا حاشدًا، عقده تحالف الجبهة...

في الجلبوع: المشاريع التربوية مستمرة .. و "معابر" لبناء أفضل مستقبل 2019-04-08 | 18:51:48 يستمر المجلس الاقليمي الجلبوع بتنظيم مشاريع مميزة في مجال التربية والتعليم،...

"الموت للعرب" على اللافتات الانتخابية في الناصرة 2019-04-08 | 18:48:06 أقدم متطرفون في ساعات متأخرة من ليلة أمس بخط شعارات "الموت للعرب" وغيرها على...

الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا تنظم اليوم الأكاديمي المفتوح في منطقة الجنوب 2019-04-08 | 18:45:19 وسط اقبال مميز وواسع وبأجواء أكاديمية مميزة ، اختتمت الكلية الأكاديمية العربية...

وفاة شخص اثر حريق في شقة سكنية بالقدس 2019-04-08 | 18:06:10 عملت طواقم اطفاء وانقاذ عصر اليوم الاثنين على اخماد حريق شب بشقة سكنية في بناية...

لجنة المعلمين في المدرسة الاأسقفية شفاعمرو تستنكر الاعتداء على مديرها لمربي فاروق فرهود 2019-04-08 | 15:50:15 جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في أسقفية شفاعمرو اليوم الاثنين :" لجنة المعلمين...

فيديو - مشادات كلامية بين مقدسيين وعضو الكنيست اليميني اورن حزان واعتقال شابين من القدس 2019-04-08 | 14:50:05 اعتقلت شرطة القدس ،, عصر اليوم الاثنين، شابين من شارع الواد في البلدة القديمة...