اصابة, 3, اشخاص, خلال, شجار, في, سخنين,

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جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل أنه خلال البحث عن مشتبه متهرب من الاجراءات...
بالتنسيق مع الاستاذ فوزي نادر محاميد المسؤول عن التطوع في المدرسة وبالتنسيق مع...
شهدت مدينة أم الفحم مساء أمس مهرجانًا انتخابيًا حاشدًا، عقده تحالف الجبهة...
يستمر المجلس الاقليمي الجلبوع بتنظيم مشاريع مميزة في مجال التربية والتعليم،...
أقدم متطرفون في ساعات متأخرة من ليلة أمس بخط شعارات "الموت للعرب" وغيرها على...
وسط اقبال مميز وواسع وبأجواء أكاديمية مميزة ، اختتمت الكلية الأكاديمية العربية...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ عصر اليوم الاثنين على اخماد حريق شب بشقة سكنية في بناية...
جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في أسقفية شفاعمرو اليوم الاثنين :" لجنة المعلمين...
اعتقلت شرطة القدس ،, عصر اليوم الاثنين، شابين من شارع الواد في البلدة القديمة...
دعت جماعات الهيكل المزعوم، اليوم الاثنين، لتكثيف الاقتحامات للأقصى، بالتزامن مع...