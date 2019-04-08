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طمرة:مصادرة نصف طن من اللحوم في ساحة منزل خلال البحث عن مشتبه



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جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل أنه خلال البحث عن مشتبه متهرب من الاجراءات القانونية تم العثور على مسلخ غير قانوني في ساحة احدى المنازل في مدينة طمرة .


وأضاف البيان أن رجال الشرطة شاهدوا المسلخ خلال البحث عن المشتبه وقاموا على الفور باستدعاء ممثلين عن وزارة الزراعة الذين وصلوا للمكان وقاموا بمصادرة نصف طن من اللحوم الغير صالحة للأكل , كما وقاموا بمصادرة 35 رأس غنم تم تربيتهم بطريقة غير قانونية بقيمة 150000شيقل  , الشرطة قامت بالتحقيق مع مشتبه(50عاماً)بشبهة ادارة المسلخ ".




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