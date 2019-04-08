بالتنسيق مع الاستاذ فوزي نادر محاميد المسؤول عن التطوع في المدرسة وبالتنسيق مع جمعية "الروح الطيبة" ومع معلمات من المدرسة, قامت طالبات ثانوية خديجة ام الفحم بمشروع يوم الاعمال الخيرية بالمدرسة. سبق ذلك اليوم عدة ايام شملت التحضير لهذا اليوم. ثم توجت التحضيرات بتنفيذ عملي رائع من الطالبات اللواتي أبدعن بمثابرتهن على التطوع بهذا اليوم". وقد تم ذلك بمشاركة من الطالبات (كل العواشر وصف 11هـ ومربيات ومربي تلك الصفوف).

الاستاذ فوزي نادر محاميد المسؤول عن التطوع في المدرسة : " شاركت طالبات ثانوية خديجة ام الفحم بمشروع يوم الاعمال الخيرية بالتنسيق مع جمعية "الروح الطيبة" ومعي كمسؤول عن الالتزام الذاتي والتطوع في المدرسة ومع المركز الجماهيري الذي تواصل مع الجمعية ومع المؤسسات المشاركة في المشروع. انطلاقا من ان تكون الفائدة عائدة بالدرجة الاولى على المدرسة وطالباتها لذلك نفذنا هذا المشروع بمدرستنا, حيث كانت هناك اعمال ترتيب وتنظيف حول المدرسة, اضافة لتنظيف المكتبة وتحسين منظر مدخل المدرسة".في هذا اليوم قامت الطالبات بأعمال تطوعية متنوعة في المدرسة شملت ترتيب المكتبة وتنظيفها بالإضافة لترتيب بمرافق اخرى بالمدرسة. وقد شاركت بهذا اليوم من المعلمات: المعلمة ابتسام محاجنة والمستشارة امل عبد الحليم عناية, حيث رافقن الطالبات المتطوعات من طبقة العواشر . وقد أحضرن مواد تنظيف من المدرسة ومن الاستاذ فوزي وبادرن لتنظيف المكتبة بشكل خاص".مدير مدرسة خديجة الاستاذ محمد انيس محاميد اثنى على الفكرة المتميزة قائلا : "اقدر للغاية الفعاليات التي قامت بها المدرسة والطالبات مما ينم عن مدى الوعي الاجتماعي والبيئي والاستعداد للإسهام بالخيرات, كتطبيق عملي لمفهوم النظافة المؤصل في ديننا الحنيف الذي اهتم بكل امر في الحياة , فالنظافة من الايمان ومن سنن الفطرة. فهي واجبة على الجميع. وبهذه المناسبة اتوجه بشكري العميق لكل من ساهم بهذا المشروع واخص بالذكر جمعية "الروح الطيبة" وبلدية ام الفحم والاستاذ فوزي نادر محاميد المسؤول عن الالتزام الذاتي والمدرسة الجماهيرية والتطوع في المدرسة. كما أشكر الطالبات المشاركات بالحملة وخاصة طبقة العواشر : الصف العاشر "أ" ومربيه نائل فواز والعاشر "ب" ومربيه د. ياسين كناعنة والعاشر "د" ومربيته ابتسام محاجنة والصف العاشر "ج" ومربياته ساهرة ابو علو وأريج ناصر والحادي عشر "هـ" ومربياته امال محاجنة وشادية محاميد والمستشارة امل عبد الحليم عناية والتربية الاجتماعية والهيئة التدريسية عموما".واضاف المدير قائلا :" يهدف ذلك لتذويت قيمة النظافة والمحافظة على جمال البيئة كقيمة اسلامية نعتز بها لدى طالبات مدرسة خديجة الثانوية. حيث تشعبت هذه الفعالية في عدة أماكن: اعمال ترتيب وتنظيف حول المدرسة, اضافة لتنظيف المكتبة وتحسين منظر مدخل المدرسة " .جدير بالذكر أن ثانوية خديجة ام الفحم ساهمت وتساهم بنشاطات متنوعة تربط الطالبات بمجتمعهن وببيئتهن, مثل مشروع "المدرسة الخضراء", "بيئتي الجميلة", "سفيرات الصحة", اضافة لرحلات بيئية. مما ينم عن مدى استعدادهن للعطاء وعن مدى انتمائهن للمدرسة, الصرح التربوي الشامخ والزاخر بالقيم التربوية والاخلاقية السامية".