يستمر المجلس الاقليمي الجلبوع بتنظيم مشاريع مميزة في مجال التربية والتعليم، وآخرها كان مشروع "معابر" ( معفريم)، الذي تم توسيع نطاقه هذا العام ليشمل طلاب صفوف السادس والسابع في المدارس العربية، حيث يتخلل فعاليات عديدة وحوار ثري مع أولياء الأمور، وهذا الاسبوع اقيم لقاء بين اولياء الأمور من مدرستي المقيبلة وصندلة مع لجان القرية والطاقم الإداري، حيث يتم عرض مخططات ومشاريع وأهداف المدارس.مديرة اعدادية المقيبلة، المربية تأييد الجمال، ومدير مدرسة أورط الأخوة جلبوع، المربي عبد ابو احمد، عرضا لأولياء الأمور الفعاليات المخططة للطلاب وعدد من المعلومات حول آخر المشاريع.

يئير يلوفسكي، مدير قسم التربية والتعليم في الجلبوع، قال: أنهينا اللقاءات بشعور رائع، حوار ثري وتوافق في الأفكار بين الطواقم الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور، والهدف هو شق طريق نحو أفضل مستقبل لأولادنا، مستقبل مشرق، ومما يعزز انتماء الطلاب للمدارس ولبلداتهم وللجلبوع.الفعليات تتركز على تعزيز ثقة الطلاب في مرحلة الانتقال من الابتدائية إلى الاعدادية، والتي تعتبر مرحلة هامة لكثير من الطلاب ومليئة بالتحديات، من ارتفاع مستوى التعليم إلى تغيّر الاجواء وغيرها.